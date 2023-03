Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2023 à 16:34

Priorité de l’émir Al-Thani, propriétaire du PSG, la prolongation de Lionel Messi semble compromise. Il semble se diriger vers un retour au Barça.

Alors que l'idée d'un retour de Lionel Messi à Barcelone prend de l'ampleur, l’ancien défenseur central du club catalan Gerard Piqué n'a pas caché son envie de voir revenir son ancien coéquipier en Catalogne. Pour le Live Twitch du journaliste Gerard Romero, l'ancien international espagnol assure qu'il « aimerait beaucoup que Messi revienne au Barça ».

Très proche de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Sergio Agüero a ouvertement assuré que son compatriote avait effectivement de fortes chances de retourner au Camp Nou si Joan Laporta consentait à faire ce qu’il faut. « Mon sentiment est qu'il y a 50% de chances que Leo Messi revienne au Barça. Je pense que Leo devrait prendre sa retraite au Barça. Barcelone est sa maison, il doit terminer sa carrière ici. Laporta doit faire un effort pour ramener Leo », a déclaré l’ancien buteur de Manchester City. Et justement, le président barcelonais semble prêt à faire le nécessaire afin de rapatrier la Pulga dès cet été.

PSG Mercato : Joan Laporta fait un nouvel appel du pied à Lionel Messi

Interrogé par la chaîne YouTube "The business and money behind sports", Joan Laporta a lancé un nouvel appel du pied à Lionel Messi ce vendredi. Alors que le champion du monde 2022 arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain, le dirigeant catalan aimerait le voir revenir dans sa maison cet été.

« Messi sait que les portes du Barça sont toujours ouvertes, on verra. Je dois trouver un moyen d’améliorer la relation actuelle entre Messi et le Barça », a confié l’avocat espagnol de 60 ans. Selon le média 90min, le FC Barcelone veut proposer un salaire compris entre 6 et 7 millions d'euros par saison à Lionel Messi pour tenter de le convaincre de revenir au club l'été prochain.