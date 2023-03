Publié par Timothée Jean le 28 mars 2023 à 15:11

Arrivé lors du dernier mercato estival, Igor Tudor pourrait déjà quitter l' OM pour retourner en Italie, et plus précisément à la Juventus.

Igor Tudor a connu des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille. Le 7 août dernier, à l’annonce de la composition de son équipe pour affronter le Stade de Reims, le technicien croate avait copieusement été sifflé par les supporters de l’ OM. Il faut dire que sa préparation estivale chaotique et son manque d’expérience du haut niveau inquiétaient le peuple marseillais. Son départ était même réclamé par certains fans.

Mais six mois après ces évènements, Igor Tudor est parvenu à renverser la situation en enchaînant des résultats positifs, ponctués par une victoire historique de l'Olympique de Marseille contre le PSG (2-1) en Coupe de France. Arrivé dans le scepticisme général, l'ancien entraîneur du Hellas Vérone a réussi à imposer un football énergique et efficace à l’ OM. Les dirigeants marseillais se félicitent toujours d’avoir misé sur le Croate pour remplacer Jorge Sampaoli.

Son travail remarquable sur le banc de l’ OM séduit en Ligue 1 et au-delà des frontières nationales. Tuttosport assure en effet qu'Igor Tudor figure dans le collimateur de la Juventus en cas de départ de Massimiliano Allegri. Ce dernier n’est pas certain de poursuivre son aventure sur le banc turinois à l’issue de la saison en cours.

OM Mercato : Igor Tudor, priorité de la Juventus pour remplacer Allegri

Pour l’heure, Massimiliano Allegri est très apprécié par sa direction en raison de sa gestion du groupe. La Juventus est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue Europa et occupe la 7e place de Serie A après le retrait de 15 points en championnat. Ces conditions rendent son licenciement peu probable, à moins que l’entraîneur italien décide de s’en aller.

Selon la source, la Juventus ne devrait pas s’opposer à son départ et aurait fait d’Igor Tudor sa cible prioritaire pour le remplacer. Le technicien croate pourrait donc faire son retour au sein de son ancien club si cette option venait à se concrétiser. Reste à savoir si cet intérêt est réciproque. Pour le moment, Igor Tudor reste concentré sur son aventure à l’ OM et compte décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Deuxième de Ligue 1, l’ OM est toujours engagé dans la course à l’Europe et peut même envisager de titiller le PSG pour le titre. Les Marseillais ne comptent plus que 7 points de retard sur le leader parisien, à dix journées de la fin de saison.