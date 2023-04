Publié par Timothy le 03 avril 2023 à 11:31

Samedi, l' ASSE s'est imposé face à Niort (2-0) grâce à un doublé de Wadji. Niels Nkounkou et Jean-Philippe Krasso se sont offerts une passe décisive.

Porté par un Ibrahima Wadji en grande pompe, auteur d'un doublé, l' ASSE a dominé Niort, samedi après-midi, à Geoffroy-Guichard. Après trois matchs nuls consécutifs, Saint-Etienne retrouve donc le chemin de la victoire dans son antre. Entré à la pause, Ibrahima Wadji n'a pas perdu de temps pour faire basculer la rencontre (1-0 à la 51'), lancé en profondeur par Jean-Philippe Krasso.

Ibrahima Wadji trouve le chemin des filets 20 minutes plus tard (71') sur un centre fort de Niels Nkounkou devant les cages de Mathieu Michel. Jean-Philippe Krasso mène toujours la danse au classement des meilleurs buteurs et passeurs de l' ASSE, mais commence à se faire rattraper par Niels Nkounkou.

ASSE : Krasso et Nkounkou se défient au classement des passeurs

Niels Nkounkou n'est plus qu'à deux longueurs de Jean-Philippe Krasso au classement des passeurs. Le buteur ivoirien comptabilise déjà à lui seul 14 buts et 8 passes décisives en 26 rencontres de Ligue 2. Nkounkou a lui inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives depuis son arrivée à l' ASSE, mais ne compte pas en rester là.

Les deux coéquipiers se sont même mis au défi au classement des passeurs. "C’est un petit défi qu’on a mis en place. Après Jipé c’est lui qui me fait la passe sur le but (face à Nîmes, ndlr), je le remercie d’ailleurs. C’est un but de finir devant lui au classement des passeurs, après s’il reste leader à la fois au classement des buteurs et passeurs, je serais content pour lui. Je ne ferais pas exprès de tirer à côté sur ses passes, si Jipé me fait une passe, je la mettrais au fond, je lui laisserais la passe, j’aurais le but (rires)."

Après cette victoire face à Niort, l' ASSE prend donc 5 points d'avance sur la zone de relégation et entrevoit le maintien de façon plus sereine.