Publié par ALEXIS le 03 avril 2023 à 23:48

Recrue estivale du RC Lens, Loïs Openda fait une bonne saison avec le Nord. Épanoui dans son nouveau club, il veut y attirer une star de la sélection belge.

Pour sa première saison au RC Lens et en Ligue 1, Loïs Openda répond aux attentes des dirigeants. Avec 15 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 29 matchs disputés, il justifie bien les 10 M€ investis pour le recruter au FC Bruges en Belgique, en juillet 2022.

Lors de la 27e journée du championnat, l’attaquant belge avait inscrit un triplé, le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 ces 50 dernières saisons. Il avait marqué 3 buts en 4 minutes 30 face à Clermont Foot au stade Gabriel-Montpied.

Après ce triplé historique, Loïs Openda a inscrit un doublé contre Angers SCO (3-0), puis a été l'auteur de l’unique but de la victoire du RCL sur le Stade Rennais, samedi. Grâce à ses performances, la recrue artésienne a permis à son équipe de se hisser à la 2e place de la Ligue 1, juste derrière le PSG, à 6 longueurs.

RC Lens Mercato : Loïs Openda veut voir Eden Hazard au RCL

En réussite sous le maillot Sang et Or, l’international belge (8 sélections, 2 buts) veut attirer son compatriote et coéquipier en sélection, Eden Hazard, au RC Lens. Le meneur de jeu est en grande difficulté au Real Madrid où il n’a fait que 4 apparitions en Liga cette saison.

« Son passé à Lille ne m’intéresse pas, c’est le joueur par lui-même qui me plaît, c’est un joueur qui m’a épaté chez les Diables Rouges », a déclaré le N°11 du club lensois, dans une interview accordée à RTL.

Attirer Eden Hazard au RC Lens s'annonce compliqué, voire une mission impossible pour Loïs Openda. Pour la simple raison que la star belge a été formée à Lille (2005-2007) et y a été révélée en Ligue 1 ensuite (2007-2012). Il a même été sacré champion de France en 2011 avec le LOSC, club rival du RCL.