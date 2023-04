Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2023 à 21:18

Désireux de retourner au Barça au terme de son contrat avec le PSG, en juin prochain, Lionel Messi a lâché un indice clair au club de la capitale française.

De plus en plus sifflé par les supporters du Paris Saint-Germain, Lionel Messi dispute peut-être ces derniers mois sous les couleurs rouge et bleu. Selon la presse argentine et espagnole, la nouvelle bronca du Parc des Princes pour Messi dimanche soir au moment de l’annonce de la composition d’équipe par le média du club, lors du match contre l’OL, a définitivement enclenché la procédure de divorce de la Pulga avec la formation parisienne. Libre le 30 juin prochain et en négociations avec Luis Campos pour une prolongation, le Champion du monde 2022 accorderait désormais sa préférence à un retour à Barcelone. En atteste l’important achat qu’il vient d’effectuer à destination de sa résidence en Catalogne.

PSG Mercato : Lionel Messi équipe déjà sa maison de Barcelone

Nasser Al-Khelaïfi va-t-il parvenir à retenir Lionel Messi au Paris Saint-Germain la saison prochaine comme il l’a récemment espéré dans les colonnes de Marca ? « Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d'erreurs. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l'avenir. C'est une des transformations que nous menons au club », confiait le président parisien.

Mais selon les derniers mouvements de l’international argentin de 35 ans, cela paraît aujourd’hui moins évident de revoir le coéquipier de Kylian Mbappé en Ligue 1 l’année prochaine. En effet, la RAC1 a révélé dimanche soir que le protégé de Christophe Galtier a passé commande d'une salle de gymnastique d'une valeur de 100.000 euros pour la Castelldefels, sa résidence privée de Barcelone. La radio espagnole explique la société Technogym, spécialisée dans la vente de matériel et équipement sportif à domicile, a reçu une facture au nom de « Lionel Andrés Messi Cuccittini. »

Suffisant pour dire que Messi prépare déjà son retour au Barça ? Les Blaugranas y croient.