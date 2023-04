Publié par ALEXIS le 12 avril 2023 à 15:26

Le dossier Charbonnier pourrait s’accélérer à l’ ASSE dans les prochaines semaines. Les agents du joueur seraient passés à l’offensive.

Le mercato estival de l’ ASSE s’annonce très mouvementé. Plusieurs dossiers sont sur le bureau de la direction de Saint-Etienne. Outre la prolongation du contrat de Jean-Philipe Krasso et le transfert définitif de Niels Nkounkou d'Everton, l’AS Saint-Etienne doit également prendre une décision pour Gaëtan Charbonnier.

Blessé au genou droit et opéré, le 21 février, Gaëtan Charbonnier est actuellement en rééducation. Il est même en avance sur le protocole mis en place en vue de son retour. Même s’il ne pourra pas rejouer cette saison, l’avant-centre devrait reprendre plus tôt que prévu, la saison prochaine. Mais sous quel maillot va-t-il refouler le rectangle vert ? Le contrat de Gaëtan Charbonnier à l’ ASSE prend fin en juin prochain, et la question de sa prolongation n’est pas encore à l’ordre du jour. Saint-Etienne préfère dans un premier temps se concentrer sur son maintien en Ligue 2, à 8 journées de la fin du championnat.

ASSE Mercato : Les agents de Charbonnier contactent la direction du club

Cependant, Gaëtan Charbonnier recruté comme joker en décembre dernier sait déjà ce qu’il veut pour son avenir. D’après Peuple-Vert, il aimerait prolonger l’aventure sous le maillot de l' ASSE. Ses agents seraient ainsi passés à l’offensive. La source révèle qu’ils « n’ont pas tardé avant de contacter le board stéphanois » pour leur faire part de leur intention.

Pour rappel, Gaëtan Charbonnier a apporté, avec les autres recrues hivernales, un nouvel état d'esprit dans le vestiaire de l' ASSE. Il a aussi été décisif, avec 3 buts et 1 passe décisive en 7 matches disputés avant sa blessure. De ce fait, certains cadres de l’équipe de Laurent Batlles souhaiteraient le voir revenir dans le vestiaire.

L'ASSE préfère attendre avant de prendre sa décision

Mais la décision appartient à la direction et au staff technique de l’ ASSE. Et il n’y aurait aucune certitude pour l’heure sur le dossier Charbonnier. « Du côté des dirigeants, on ne doute pas de la volonté du joueur de faire son maximum pour revenir à son meilleur niveau. Toutefois, il s’agit tout de même d’une grave blessure (rupture du ligament croisé antérieur). En interne, on s’interroge obligatoirement sur la capacité du buteur à retrouver son niveau, à 34 ans », a fait savoir le site internet, tout en indiquant : « la volonté est plutôt de prendre son temps. »