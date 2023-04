Publié par Enzo Vidy le 13 avril 2023 à 18:26

Alors que l'affaire Galtier fait trembler le football français, Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais, a pris position dans cette affaire.

Il ne pouvait pas échapper à la question durant la conférence de presse du Stade Rennais ce jeudi en début d'après-midi. Après avoir abordé la rencontre face à Reims samedi prochain, ainsi que l'ambiance au sein du vestiaire rennais, Bruno Genesio a été brièvement questionné sur l'affaire Galtier qui ne cesse de prendre de l'ampleur jour après jour.

En toute transparence, l'entraîneur du Stade Rennais n'a pas manqué d'apporter son soutien à l'entraîneur parisien. "Ce que je veux dire c’est que je connais bien Christophe et je ne l’ai jamais entendu tenir des propos de la sorte." Des propos similaires à ceux observés ces dernières heures de la part d'anciens joueurs de Christophe Galtier comme José Fonte ou encore Burak Yilmaz, tous les deux sous les ordres du coach de 56 ans avec le LOSC.

Pour rappel, Bruno Genesio et Christophe Galtier se côtoient aussi bien sur les terrains qu'en dehors, et sont mêmes considérés comme étant de bons amis. L'entraîneur breton a également appelé les principaux concernés par cette affaire à prendre la parole.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud préfère rester en retrait de cette affaire

Après Bruno Genesio, Benjamin Bourigeaud, vice-capitaine du Stade Rennais, a pris place devant la presse à deux jours de la réception du Stade de Reims. Interrogé à la fin de son passage sur l'affaire Galtier, le milieu du SRFC n'a pas souhaité rentrer dans les détails, mais a tout de même avoué que le sujet était difficile pour le vestiaire rouge et noir.

"J’ai vu ce qu’il s’est dit ou pas dit mais j’y porte pas de regard particulier, mais parfois il y a des choses qui peuvent être dites et très difficiles à digérer. Mais on n'en a pas parlé car c’est un sujet difficile. Je suis très proche d’Amine et on n'a pas abordé le sujet." Amine Gouiri était sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière avec l'OGC Nice, et il n'est pas impossible qu'il fasse partie des joueurs concernés par cette affaire.