Publié par Enzo Vidy le 13 avril 2023 à 21:26

En déplacement sur la pelouse de Toulouse vendredi soir, l' OL fait face à plusieurs absents. Voici la composition de Lyon.

Après avoir retrouvé la confiance le week-end dernier grâce à une victoire 3-1 au Groupama Stadium face au Stade Rennais, l' OL s'est à nouveau donné les moyens de croire à l'Europe en cette fin de saison. Avec seulement cinq points de retard sur le LOSC qui occupe la 5e place de Ligue 1, les Gones ne sont pas totalement largués.

Toutefois, la lutte s'annonce rude, d'autant plus que le calendrier n'est pas vraiment à l'avantage de l' OL. Vendredi soir, les hommes de Laurent Blanc se rendent à Toulouse dans un stade où il n'est jamais simple de s'imposer. De plus, l'effectif lyonnais ne sera pas au complet, et plusieurs absences sont d'ores et déjà actées pour cette rencontre.

OL : L'Olympique Lyonnais sans Barcola et Malo Gusto à Toulouse

Si Malo Gusto a fait son retour avec l' OL à l'entraînement, ce dernier est encore trop juste pour reprendre la compétition dès vendredi soir. En revanche, il pourrait être de la partie pour la réception de l' OM le 23 avril prochain, ce qui offrirait une solution de poids à Laurent Blanc suite à la suspension de Saël Kumbedi.

En ce qui concerne Bradley Barcola, le jeune attaquant lyonnais est suspendu pour le déplacement à Toulouse, et ne pourra pas être aligné. Il est donc fort à parier que le duo Lacazette-Dembélé soit mis en place sur le front de l'attaque lyonnaise vendredi soir avec Rayan Cherki en position de numéro 10 pour épauler les deux attaquants.

La compo probable de l' OL face à Toulouse :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : S. Kumbedi, S. Diomande, C. Lukeba, N. Tagliafico

Milieux de terrain : J. Lepenant, C. Tolisso, M. Caqueret

Attaquants : R. Cherki, A. Lacazette, M. Dembéle