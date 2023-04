Publié par Timothée Jean le 17 avril 2023 à 15:35

Critiqué ces dernières semaines pour son coaching, Igor Tudor s’est montré très inspiré dimanche lors de la victoire de l’ OM contre Troyes.

Après deux matchs nuls consécutifs face à Montpellier HSC (1-1) et Lorient (0-0), les supporters de l'Olympique de Marseille rêvaient de voir leur équipe renouer avec le succès au plus vite. C’est chose faite ! Dimanche soir, l’ OM s’est imposé face à Troyes (3-1) dans un stade Vélodrome en fusion. Et lors de cette probante victoire, les choix inattendus d’Igor Tudor ont été payants.

Pour la réception de Troyes, l’entraîneur de l’ OM a tenté un gros pari en l’attaque, en alignant Vitinha. Un choix judicieux puisqu’il a suffi moins de deux minutes au jeune attaquant portugais pour trouver le chemin des filets et débloquer son compteur but sous le maillot de l’ OM. Le club phocéen a pris un avantage plus conséquent grâce à un deuxième but, inscrit par Cengiz Ünder avant la pause.

En seconde période, Vitinha s’est chargé de faire le break, en inscrivant le troisième de l’ OM. Les Marseillais auraient pu réaliser le match parfait, avant d’encaisser un but de Mama Baldé en toute fin de rencontre. La prestation réussie de l’ OM et le doublé de Vitinha ont été salués par bon nombre d’observateurs à l'issue de la rencontre. Mais un autre choix payant d’Igor Tudor a également attiré l’attention.

OM : Igor Tudor justifie le repositionnement de Jonathan Clauss

Lors des sorties de l’ OM, Jonathan Clauss n’était pas en réussite. Le latéral droit français éprouvait des difficultés à s’adapter à son repositionnement dans le couloir. Face à une modeste équipe de Troyes, Igor Tudor avait une nouvelle fois décidé de le repositionner à ce poste. Et là encore, la magie n'a pas opéré, puisque l’ancien piston du RC Lens a livré une prestation remarquable.

Jonathan Clauss a apporté beaucoup de danger par ses projections offensives, contrairement au titulaire habituel au poste, Nuno Tavares, laissé sur le banc de touche. « Clauss est un joueur qui peut évoluer sur les deux côtés, cela ne change rien pour lui d’être à droite ou à gauche. Ce qui est important, c'est le niveau qu’il montre, et sur les deux derniers matchs il a joué à son niveau, le niveau d’un joueur de l’équipe de France », a assuré Igor Tudor.

Si l’entraîneur de l’ OM semblait en froid avec son joueur en raison de son manque d’investissement à l’entraînement, il a vite démenti cette polémique. Igor Tudor a confiance en Jonathan Clauss et est persuadé que le joueur de 30 ans donnera tout son possible à l’ OM en vue de retrouver sa place en sélection. « J'espère qu'il va pouvoir jouer ces 7 derniers matchs avec constance et à son niveau parce que c'est ce qu'il faut s'il veut espérer retourner en équipe nationale », a lancé le Croate. Jonathan Clauss devra rehausser son niveau de jeu et être constant dans ses prestations afin de regagner la confiance de Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Équipe de France.