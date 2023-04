Publié par Thomas G. le 19 avril 2023 à 11:34

À quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, le champion du monde, Lionel Messi, pourrait voir une nouvelle offre arriver sur la table.

PSG Mercato : Le Barça fait une nouvelle approche pour Lionel Messi

Après deux ans passés au PSG, Lionel Messi pourrait quitter le club de la capitale cet été à l’issue de son contrat. Malgré des négociations entre l’entourage du joueur et la direction du Paris Saint-Germain, aucun accord n'a été conclu pour le moment. Les deux parties ne parviennent pas à trouver de terrain d’entente concernant le salaire et la durée du nouveau contrat. De plus, Lionel Messi aimerait obtenir des garanties sportives sur la compétitivité de l’effectif du PSG avant de prendre sa décision.

Dans le même temps, le FC Barcelone souhaiterait profiter de cette situation pour rapatrier le septuple Ballon d’Or cet été. Deux ans après son départ, les Blaugranas ont l’occasion de faire revenir Lionel Messi pour remporter la Ligue des Champions. Depuis la fin de la Coupe du monde, les dirigeants du Barça seraient en contact avec l’attaquant argentin pour le convaincre de ne pas renouveler son contrat au PSG. Cette semaine, ce dossier aurait pris une nouvelle tournure.

Selon les informations du journaliste espagnol Fernando Polo, le Barça souhaiterait offrir un contrat de deux ans à Lionel Messi. Les Blaugranas estiment que la signature de la Pulga permettrait de générer 250 à 300 millions d’euros. L’avenir de Lionel Messi devrait donc se jouer entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Néanmoins, les Catalans pourraient prendre l’avantage dans les prochaines semaines.

PSG Mercato : Le Paris SG prépare l’après Messi

L’éventuel départ de Lionel Messi en fin de saison pousse les dirigeants du PSG à chercher des solutions. Les Parisiens souhaiteraient recruter un nouvel attaquant et plusieurs pistes prestigieuses sont étudiées.

Le Paris Saint-Germain serait intéressé par l’international anglais Harry Kane. Le capitaine de la sélection anglaise est en fin de contrat en 2024 et sa situation contractuelle pourrait faciliter son transfert au PSG. En parallèle, le club de la capitale suit également Victor Osmihen et Randal Kolo Muani.