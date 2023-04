Publié par Enzo Vidy le 19 avril 2023 à 20:04

Après avoir fait match nul 2-2 en Suisse jeudi dernier, l' OGC Nice est en route vers l'histoire. Voici la compo du Gym face à Bâle.

OGC Nice : Faire abstraction du contexte

Dans un climat tendu et pesant suite à l'affaire Galtier, les joueurs de l' OGC Nice s'apprêtent à disputer le quart de finale retour de la Conference League face au FC Bâle. Au match aller, les hommes de Didier Digard ont concédé le match nul 2-2, et tout reste à faire jeudi soir à l'Allianz Riviera. Toutefois, la dernière prestation niçoise dimanche dernier à Brest (1-0) a suscité beaucoup d'inquiétude, et le contexte délicat qui règne autour du club depuis une semaine semble avoir son importance.

Jeudi soir, il faudra mettre tout ça de côté, pour offrir aux supporters une première demi-finale européenne dans l'histoire de l' OGC Nice. L'enjeu est de taille, et le Gym sera poussé par tout un stade, annoncé à guichets fermés pour cette affiche de gala.

Un changement de système à prévoir pour le Gym face à Bâle ?

Malgré le bon résultat obtenu à Bâle au match aller dans un système à quatre défenseurs, Didier Digard devrait repasser à une défense à trois pour ce match retour jeudi soir. Laissés au repos face à Brest dimanche dernier, Youssouf Ndayishimiye et Aaron Ramsey sont en ballottage favorable pour retrouver une place dans le onze de départ de l' OGC Nice.

Hormis ce changement de dispositif, Didier Digard ne devrait pas prendre de risques, en alignant quasiment les mêmes joueurs que la semaine dernière. En attaque, le duo Moffi-Laborde devrait logiquement être reconduit.

La compo probable de l'OGC Nice :

Gardien : K. Schmeichel

Défenseurs : Y. Ndayishimiye, J-C. Todibo, Dante

Milieux de terrain : A. Mendy, A. Ramsey, K. Thuram, H. Boudaoui, M. Bard

Attaquants : G. Laborde, T. Moffi