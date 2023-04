Publié par JEAN-LUC D le 20 avril 2023 à 11:41

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont ouverts à son départ cet été, Neymar semble avoir les idées claires concernant son avenir avec le PSG.

PSG Mercato : Luis Campos ne retiendra pas Neymar cet été

Arrivé en grande pompe en août 2017 contre un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar est désormais à l’écart du projet construit autour de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Ainsi, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne retiendront pas forcément l’ancien attaquant du FC Barcelone en cas d’offre satisfaisante lors du prochain mercato estival. D’après les informations de CalcioMercato, les dirigeants parisiens multiplient même déjà les pistes afin de mettre la main sur le successeur de l’international brésilien de 31 ans.

Toujours selon la même source, la cible prioritaire de Luis Campos serait Mattia Zaccagni. Auteur d’une grande saison avec notamment 10 buts et 9 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’ailier de la Lazio Rome est estimé à 25 millions d’euros. Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce coup, puisque le joueur de 27 ans serait aussi sur les tablettes de la Juventus, Arsenal, Chelsea et l’AC Milan. De son côté, Neymar ne semble pas vraiment enclin à faire ses valises cet été.

PSG Mercato : La compagne de Neymar apprend le français

Lié au PSG jusqu’au 30 juin 2027, Neymar se sent bien à Paris et n’envisage pas du tout un transfert en fin de saison. Bien au contraire. La star auriverde semble même vouloir rester encore longtemps en France et sa compagne vient d’en donner la preuve ces dernières heures. En effet, alors que l’avenir de Neymar est en ce moment sujet de discussion au sein de la direction du Paris Saint-Germain, Bruna Biancardi a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle prend des cours intensifs de français. Autant dire que le clan Neymar n’a pas prévu de quitter Paris de sitôt.