Publié par Gary SLM le 21 avril 2023 à 08:19

Ces dernières années, les spéculations sur la vente OM sont allées bon train. L’affaire du rachat de l'Olympique de Marseille par de riches saoudiens a fait couler beaucoup d’encre, ce qui a fait rêver les fans malgré une position invariable de l’actionnaire Frank McCourt.

Vente OM, Thibaud Vézirian dévoile enfin son jeu

Malgré les dénégations de Frank McCourt, propriétaire de l’OM, le journaliste Thibaud Vézirian affirme que la vente est en passe d'être finalisée. Dans une de ses dernières déclarations, il a fait part de ses sources et de sa conviction que le départ de McCourt de la tête du club phocéen est acté.

Thibaud Vézirian est un journaliste bien connu des supporters de l'OM pour son intérêt pour le dossier de la vente du club. Il a déjà évoqué cette question dans de nombreux lives Twitch et sur les réseaux sociaux. Dans une de ses récentes interventions, il a déclaré que la vente de l'OM était inéluctable et que ses sources étaient solides. Il a également ajouté que s'il y avait eu des problèmes, il en aurait fait part publiquement avant d'abandonner le dossier.

Malgré tout, Vézirian a pris la décision de ne plus commenter publiquement la vente de l'OM, affirmant avoir déjà tout dit sur le sujet. Il a même déclaré que ses lèvres étaient scellées et qu'il avait hâte de passer à autre chose.

Pour les supporters de l'OM, l'annonce de la vente du club est un sujet sensible et complexe. De nombreux fans attendent avec impatience un changement de propriétaire, espérant que cela entraînera des investissements massifs pour améliorer les résultats sportifs du club qui pourra alors se dresser contre le PSG.

En fin de compte, la question de la vente de l'OM reste un mystère pour le moment, mais les révélations de Thibaud Vézirian ont relancé les spéculations sur le sujet. Quoi qu'il en soit, les supporters du club marseillais espèrent que l'avenir de leur équipe sera bientôt clarifié et qu'un changement de propriétaire, s'il se produit, sera bénéfique pour leur club de cœur.

Rachat de l'OM, et si c'était du bidon depuis le début ?

Mais et si la vraie vérité sur la vente OM avait été révélée sans qu’on y prête attention ? Thibaud Vézirian prépare la sortie d’un livre et l’a dit dans son intervention de mardi. Et si tout cet occultisme sur le rachat de l’OM n’avait justement qu'un but, préparer la sortie du livre encore en écriture de Thibaud Vézirian ?

Bien que journaliste bénéficiant d’une relative notoriété pour ses collaborations avec L’Equipe, Thibaud Vézirian n’aurait pu intéressé des foules avec son livre s’il ne s’était pas érigé en détenteur des secrets de la vente de l’Olympique de Marseille.

En évoquant la préparation de son livre, et sa décision de ne plus parler publiquement de la vente du club phocéen, Thibaud Vézirian entre dans une phase de communication stratégique sur son futur bouquin. Le lecteur marseillais à qui il ne promet rien de spécifique pourrait croire en l’existence d’informations inédites dans le futur livre du journaliste.

Pas de doute, ce livre devrait se vendre comme de petits pains et c’est justement ce qui faire réaliser que le club marseillais a peut-être été faussement utilisé depuis le début à dessin.

De mémoir, aucun processus de vente d’un club qui a déjà trouvé preneur ne dure 2 ans. Le journaliste de 38 ans, aux informations jamais confirmées, se joue donc peut-être des supporters olympiens dans tous les sens du terme juste pour écrire des livres.