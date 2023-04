Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2023 à 13:25

À la recherche d’un renfort offensif de poids, l’OM s’est positionné pour une star de Premier League. Mais le PSG envisagerait de jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

PSG Mercato : Paris en pince aussi pour Wilfried Zaha

Avec le possible départ de Lionel Messi cet été, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement d’un attaquant sa principale priorité. Si le Qatar rêve de l’international français Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort, Luis Campos aimerait faire venir Victor Osimhen (Naples) ou encore Harry Kane (Tottenham). Pour autant, le club de la capitale reste vigilant sur les opportunités du marché.

Dans cette optique, The Guardian a révélé ces dernières heures que le PSG serait également intéressé par le profil de Wilfried Zaha. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant de 30 ans n'a toujours pas prolongé avec Crystal Palace, et de nombreux clubs, dont le Paris SG, seraient chauds pour l’enregistrer dans leurs effectifs respectifs dès cet été. Mais l’intérêt du PSG pourrait priver l’Olympique de Marseille d’un gros coup pour renforcer son attaque la saison prochaine.

PSG Mercato : Wilfried Zaha a une préférence pour son avenir

Outre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, Wilfried Zaha serait aussi dans les plans du Bayern Munich, de Chelsea, d’Arsenal et bien d’autres formations européennes. Toutefois, le tabloïd britannique assure que l’international ivoirien accorderait sa priorité à une prolongation avec Crystal Palace. Cependant, le compatriote de la légende Didier Drogba souhaiterait obtenir une belle revalorisation salariale ainsi que des garanties sportives avant de signer.

Si la première condition élimine de facto l’OM de cette course, le PSG pourrait encore avoir sa chance dans ce dossier de longue date. L’intérêt du PSG pour Wilfried Zaha n’étant pas nouveau. Actuellement troisième de Premier League et susceptible de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le richissime club de Newcastle United aurait également fait de Wilfried Zaha sa grande priorité pour l’été prochain. Disposant de moyens illimités, les Magpies seraient prêts à lui offrir le salaire de ses rêves. Le PSG et l’OM savent donc à quoi s’attendre dans ce dossier.