Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2023 à 17:55

Désireux de renforcer son attaque lors du prochain mercato estival, le PSG convoiterait l’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, qui a des exigences.

PSG Mercato : Paris et Marseille à la lutte pour Wilfried Zaha

Libre le 30 juin prochain, Wilfried Zaha n’a pas encore prolongé son contrat en faveur de Crystal Palace et attire déjà des convoitises. Si Arsenal, Chelsea et Newcastle veulent le retenir en Premier League, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont à la lutte avec le Bayern Munich pour attirer l’international ivoirien vers l’étranger. Avec le possible départ de Lionel Messi en fin de saison, les dirigeants parisiens verraient d’un bon oeil le renfort de l’attaquant de Crystal Palace.

À 30 ans, l’allier gauche veut passer un cap dans sa carrière en disputant la Ligue des Champions la saison prochaine. Un challenge que ses courtisans, à l’exception de Chelsea, seront capables de lui offrir durant l’exercice 2023-2024. Pour autant, l’affaire est encore loin d’être gagnée pour le PSG et l’OM, puisque Wilfried Zaha aurait des exigences très élevées sur son futur contrat.

PSG Mercato : Wilfried Zaha réclame un gros salaire

Ces derniers jours, Foot Mercato a révélé que l'entourage de Wilfried Zaha se serait entretenu avec une délégation de l’Olympique de Marseille en vue d’une signature du compatriote de Didier Drogba cet été. À la recherche de renforts offensifs pour recomposer son attaque la saison prochaine, le Paris Saint-Germain surveillerait aussi avec une attention particulière la situation de Zaha. Mais les deux clubs français devront s’apprêter à prendre de solides engagements pour convaincre le natif d’Abidjan. En effet, The Guardian a évoqué lundi les conditions du coéquipier de Chris Richards pour signer son prochain contrat.

« Wilfried Zaha envisage une nouvelle offre de contrat de quatre ans d’une valeur de plus de 10 millions de livres par saison pour rester à Crystal Palace au milieu de l’intérêt d’Arsenal, de Chelsea et du Paris Saint-Germain, mais veut des assurances sur l’ambition du club de se qualifier pour la compétition européenne avant de signer. Arsenal, Chelsea, le PSG, le Bayern Munich, la Roma et Marseille auraient exprimé leur intérêt à signer Zaha gratuitement. Il devrait rejeter une offre de 9 millions de livres par an d’Al-Ittihad d’Arabie Saoudite », explique le tabloïd britannique. Autrement dit, Wilfried Zaha accorde sa priorité à une prolongation avec Crystal Palace, mais réclame un gros salaire pour signer.