Le FC Nantes a bénéficié des encouragements de la part de ses supporters, à la Jonelière, à 4 jours de la finale de la coupe de France contre Toulouse FC.

La finale de la coupe de France 2023 oppose le FC Nantes à Toulouse FC, le samedi 29 avril, au stade de France (21h). C’est la deuxième fois consécutive que le FCN va disputer la finale du trophée national. Les Jaune et Verts sont les détenteurs de la coupe et rêvent d’un second sacre de suite. Antoine Kombouaré ne cesse de repeter à ses joueurs qu’une finale « ça ne se joue pas, mais ça se gagne ».

Menacé de relégation en Ligue 2, le FC Nantes (16e) a à coeur de sauver sa saison en remportant la finale contre le Téfécé. De plus, cela permettra aux Nantais de disputer encore la Ligue Europa la saison prochaine.

Comme Antoine Kombouaré et ses joueurs, les supporters nantais rêvent également de la 5e coupe de France de l’histoire de leur club. Pour ce faire, ils ont apporté leurs soutiens et encouragements aux Canaris, au Centre Sportif de la Jonelière, lors de la séance d’entrainement, ce mardi.

Sur les images publiées sur le site internet du FC Nantes, le capitaine Alban Lafont, Nicolas Pallois, le buteur Ludovic Blas, Andréi Girotto, la recrue Andy Delort ou encore Mostafa Mohamed communient avec leurs supporters. Ils ont signé des autographes et fait des selfies avec leur public venu leur communiquer leur flamme.

Notons que les Jaune et Vert vont rejoindre Paris, jeudi. C’était donc la dernière occasion pour leurs fans de les encourager, avant le grand soutien dans le stade de France. Selon les chiffres du média Tribune Nantaise, les supporters présents sur les bords de l’Erdre étaient environ 500.