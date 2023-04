Publié par Dylan le 29 avril 2023 à 17:20

Face au SCO d'Angers, Bruno Genesio espère que le Stade Rennais saura corriger un gros défaut qui le suit depuis le début de la saison.

Toujours dans la course pour une qualification européenne, le Stade Rennais n'est pourtant pas serein. L'équipe dirigée par Bruno Genesio enchaîne les performances sur courant alternatif ces dernières semaines. Après avoir chuté à Lyon (3-1), il y a 3 semaines, les Rouge & Noir se sont ensuite repris à domicile contre Reims (3-0). Mais une nouvelle désillusion à l'extérieur, sur le terrain de Montpellier (1-0) a de nouveau semé le doute sur leur capacité à confirmer.

Après cette dernière rencontre, Bruno Genesio a été questionné sur le manque d'efficacité des remplaçants. Devant le fait accompli, l'entraîneur du club breton n'a pu se cacher : « Le fait qu’aujourd’hui les joueurs rentrés en cours de jeu, soient très peu décisifs alors qu’à un moment donné, c’était quelque chose de récurrent chez nous, ça c’est plus inquiétant pour moi » a-t-il lancé.

Bruno Genesio veut gommer ses erreurs au Stade Rennais

Présent en conférence de presse d'avant-match vendredi, le technicien de 56 ans a concédé ses erreurs dans la manière d'entraîner ceux qui jouent peu : « Si ceux qui rentrent en cours de jeu ne sont pas décisifs, c’est peut-être certainement que je n’ai pas tout fait pour les mettre dans les meilleurs conditions, pour que quand ils rentrent ils soient suffisamment en confiance, ou motivés pour faire mieux » a-t-il déclaré.

Bruno Genesio va avoir l'occasion de se rattraper contre le SCO d'Angers, dernier de Ligue 1 ce dimanche. Dans son antre du Roazhon Park, le Stade Rennais accueille son voisin de l'Anjou dans le cadre de la 33ème journée de championnat. Il y aura bien plus que de simples erreurs à gommer : la cinquième place n'est également pas loin (3 points). Un succès et le SRFC pourrait reprendre cette position en cas de défaite du LOSC contre Ajaccio samedi. Si cela semble peu probable (Ajaccio est relégable et se déplace dans le Nord), les Rouge & Noir espèreront tout de même un miracle pour retrouver le sourire.