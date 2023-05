Publié par Timothée Jean le 01 mai 2023 à 11:32

À l’issue de la défaite de Troyes face à Nice (0-1), Adil Rami a été pris à partie par des supporters. Le défenseur est revenu sur cette altercation.

Troyes : Vive altercation entre Adil Rami et les supporters, ce qui s'est passé

Troyes vit une fin de saison chaotique. Battu à domicile par l’OGC Nice (0-1) dimanche lors de la 33e journée de Ligue 1, le club troyen pointe à la 18e place du classement et se rapproche un peu plus d’une relégation en Ligue 2. Un résultat négatif particulièrement difficile à digérer pour les supporters de l’ESTAC. D'ailleurs, certains d’entre eux n’ont pas à hésiter à s’en prendre à Adil Rami.

Le quotidien local l’Est Éclair révèle en effet qu’une vive altercation a éclaté entre le capitaine de Troyes et ses supporters à l’issue de la rencontre. Sur le parking du stade de l’Aube au moment de rejoindre sa voiture avec sa compagne, le défenseur français a été pris à partie par une vingtaine de fans déchaînés. Ces derniers fustigeaient l’attitude décontractée du joueur au moment où le club s’enfonce dans la crise. « On ne peut accepter de le voir jouer aux jeux vidéo à 2 heures du matin la veille d’un match important, sur Twitch », ont-ils lancé.

Adil Rami a en effet été pris à partie par ces supporters mécontents avant de recevoir son lot d’insultes. Des invectives qui n’ont pas manqué de le faire réagir. Furieux, l’ancien défenseur de l’ OM s'est particulièrement entretenu avec le responsable du groupe des Magic de Troyes, avant de lâcher aux supporters qui avaient escaladé les grilles qu’il était prêté à en découdre avec eux, un par un. Les membres de la sécurité du stade sont alors rapidement intervenus afin de ramener le calme devant l’enceinte.

Adil Rami ne peut pas rester de marbre face aux insultes

Suite à cette affaire, la direction de l'ESTAC a réagi en indiquant avoir « pris connaissance de l'incident intervenu après le match entre des supporters et un joueur du groupe professionnel » et « condamne toute forme de violence pour calmer les esprits ». De son côté, Adil Rami a assumé ses actes tout en tentant de clamer les choses.

Le défenseur comprend le mécontentement des supporters, mais il ne peut tolérer les insultes à son égard et à sa famille. « Ma volonté a toujours été de défendre les couleurs du club du mieux possible. J’ai le plus grand des respects pour l’ESTAC. Je comprends la déception des supporters et croyez-moi, je suis le premier déçu et frustré. En revanche, je ne tolèrerai jamais les insultes faites à mes proches ou à mes coéquipiers », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Adil Rami regrette de s’être « emporté après le match, après avoir été invectivé par quelques individus. Je n’aurais pas dû réagir ainsi. Jusqu’au bout, je donnerai mon maximum sur le terrain. Je n’ai jamais triché. Allez l’ESTAC », a-t-il ajouté. La tension semblait en tout cas montée entre le joueur et les supporters de Troyes qui se rapproche d'une descente en Ligue 2.