Après la victoire de l’ OL face au RC Strasbourg, Laurent Blanc a reçu deux mauvaises nouvelles. Il sera privé de deux cadres.

La fin de saison ne sera pas de tout repos pour l’Olympique Lyonnais. Victorieux du PSG (0-1) au Parc des princes, l’ OL restait sur une série de trois victoires consécutives avant de chuter lamentablement à domicile face à l’OM (1-2-). Ce revers a sérieusement promis les chaines du club rhodanien d’être européen la saison prochaine.

Pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue Europa Conference, les hommes de Laurent Blanc devaient impérativement s’imposer vendredi soir sur la pelouse du RC Strasbourg. Menés (1-0) dès la 15e minute de jeu, les Lyonnais avaient mal entamé ce match décisif. Mais en moins de 5 minutes, l’ OL a complètement renversé l’issue de la rencontre.

À la suite d’un corner, le défenseur Castello Lukeba a inscrit le but de l’égalisation à la 32e minute. Avant que Maxence Caqueret se charge de donner l’avantage aux siens (36e) sur une belle frappe enroulée. Le score en restera là. Les Gones se sont imposés (1-2) face aux Alsaciens et relancent dans la course à l’Europe. Toutefois, les Lyonnais ne sont pas sortis indemnes de ce choc.

OL : Castello Lukeba et Corentin Tolisso forfaits contre Montpellier

Buteur face au RC Strasbourg, Castello Lukeba a écopé de deux cartons jaunes lors de la rencontre et a été contraint d’abandonner ses partenaires avant le coup de sifflet. En plus de son retour prématuré dans les vestiaires, le défenseur lyonnais est suspendu pour le prochain match de l’ OL qui accueille Montpellier HSC dimanche prochain (17h05) au Groupama Stadium.

Laurent Blanc sera donc bien embêté au moment de composer sa défense face aux Montpelliérains. Le patron du banc de l’ OL devra aussi faire sans Corentin Tolisso qui a accumulé trois cartons jaunes en dix rencontres. Le milieu de terrain ne sera pas de la partie face au MHSC. Le technicien lyonnais devra trouver des solutions pour composer son équipe. Les Gones devront impérativement s’imposer face à Montpellier pour espérer décrocher une place qualificative pour l’Europe.