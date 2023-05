De nouveau passeur décisif ce week-end contre Angers (4-2), Benjamin Bourigeaud est rentré encore un peu plus dans la légende du Stade Rennais.

Un record égalé

En adressant un centre millimétré pour Amine Gouiri, Benjamin Bourigeaud a adressé sa huitième passe décisive de la saison en Ligue 1. Cette nouvelle offrande lui permet de se hisser à la première place ex aequo avec Olivier Monterubio au classement des joueurs les plus décisifs de l'ère moderne du SRFC. Avec dorénavant un cumul de 98 passes décisives et buts sous les couleurs des rouge et noir, le natif de Calais inscrit encore un peu plus son nom dans le livre des légendes du club breton.

Titulaire indiscutable dans le onze de Bruno Genesio, Benjamin Bourigeaud est dorénavant replacé dans l'entrejeu rennais alors qu'il était souvent positionné à droite de l'attaque maintenant occupé par le Belge Jeremy Doku, encore décisif contre Angers. Interrogé en zone mixte sur ce record, le couteau suisse rennais a exprimé sa fierté d'égaler une légende du SRFC : " C’est une marque importante, parce que beaucoup de joueurs sont passés par Rennes. Il y a une histoire derrière ce club, donc c’est toujours important de faire partie de ces lignes-là. Trouver quelqu’un comme Monterrubio et l’égaliser, ce n’est pas rien. Je travaille pour ça. C’est important de marquer son passage au Stade Rennais ".

Un avenir au Stade Rennais ?

En partance l'été dernier alors qu'il lui restait une seule année de contrat, le milieu français n’avait pas caché son envie de découvrir un nouveau challenge. Mais faute de sollicitation malgré une saison exceptionnelle sur le front de l'attaque rennaise, Benjamin Bourigeaud a accepté une prolongation de trois années supplémentaires le liant au Stade Rennais jusqu’en juin 2026. Le vice capitaine du SRFC devrait donc poursuivre son avenir en Bretagne devenant le joueur le plus ancien de l'effectif avec le probable départ d'Hamari Traoré cet été.

Contre l'OGC Nice ce samedi à 17 h, Benjamin Bourigeaud pourra dépasser et devenir le joueur le plus décisif du Stade Rennais devant Olivier Monterubio. Avec cinq points de retard sur la quatrième place occupée par l'AS Monaco, les rouge et noir peuvent encore croire à une qualification européenne à l'issue de la saison.