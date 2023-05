Opposé à l'ESTAC au Roazhon Park ce dimanche, le Stade Rennais a écrasé son adversaire du jour, et met la pression sur le LOSC.

Le Stade Rennais étrille l'ESTAC !

C'est un véritable festival offert par le SRFC à ses supporters ce dimanche. Dans une première période peu animée, le Stade Rennais a largement dominé les débats. La première occasion du match intervient à la 10e minute de jeu sur une tête pas assez appuyée de Lovro Majer qui oblige tout de même Gauthier Gallon à s'interposer. Quatre minute plus tard, à la suite d'un nouveau corner rennais frappé par Benjamin Bourigeaud, Arthur Theate profite d'un contre pour trouver le chemin des filets et permettre aux Rouge et Noir d'ouvrir le score.

Derrière, les hommes de Bruno Genesio se montrent assez entreprenants, avec plusieurs phases de jeu intéressantes aux abords de la surface troyenne. À la 34e minute, Lovro Majer, auteur d'une première période satisfaisante, tente sa chance sur coup franc direct, et voit sa tentative passer de très peu à côté. Le dernier gros frisson de ce premier acte a lieu à la 45e minute avec une magnifique frappe enroulée d'Amine Gouiri côté gauche, qui frôle le montant droit de Gauthier Gallon.

En seconde période, le Stade Rennais repart sur les mêmes bases, mais se montre cette fois-ci beaucoup plus tranchant dans ses situations offensives. Si les Bretons se font une légère frayeur à la 52e sur une des seules attaques troyennes, ils prennent rapidement le large par la suite, d'abord par Benjamin Bourigeaud à la 65e minute, avant que Karl Toko-Ekambi n'inscrive un doublé (71e et 74e) pour porter le score à 4-0 et sceller le sort de cette rencontre. Au classement, le SRFC profite de la défaite lyonnaise à Clermont (2-1) un peu plus tôt dans la journée, et met la pression sur le LOSC, en revenant à hauteur de la 5e place.

Les notes des joueurs du Stade Rennais

Steve Mandanda 6 : Match très tranquille pour le portier rennais qui s'est montré plutôt juste dans son jeu au pied, et qui a su répondre présent sur l'une des seules occasions de l'ESTAC en début de la seconde période.

Hamari Traoré 6,5 : Très en vue offensivement, le capitaine rennais a beaucoup apporté sur le plan offensif, avec plusieurs débordements très intéressants sur son côté droit. Remplacé à la 81e minute par Lorenz Assignon.

Arthur Theate 7 : Même s'il n'a pas eu grand chose à faire sur le plan défensif, le défenseur belge s'est montré solide sur les rares attaques troyennes. Il ouvre le socre à la 14e minute sur corner, et était tout proche de récidiver à la 52e minute.

Warmed Omari 6 : Très peu en vue, le jeune rennais a toutefois démontré toute sa justesse technique, et a su répondre présent sur les quelques interventions qu'il a eu à réaliser.

Jeanüel Belocian 5,5 : De nouveau titularisé sur le côté gauche de la defense rennaise, Jeanüel Belocian n'a pas beaucoup apporté offensivement, mais a su se montrer assez solide sur les phases défensives.

Baptiste Santamaria 7 : Très décevant depuis plusieurs semaines, le milieu du SRFC a livré une belle copie, en se montrant disponible dans l'entrejeu, tout en se projettant vers l'avant à certains moments. Il est notamment l'auteur d'une superbe intervention défensive dans la surface rennaise à la 73e. Remplacé à la 77e par Flavien Tait.

Benjamin Bourigeaud 8 : Auteur d'une passe décisive et d'un but (65e), le numéro 14 rennais a encore régalé cet après-midi, en étant dans tous les bons coups ou presque. Une copie quasi parfaite pour l'ancien lensois. Remplacé à la 87e minute par Lesley Ugochuwku.

Lovro Majer 7 : On a retrouvé le Lovro Majer de l'an dernier aujourd'hui. Très actif au milieu de terrain, il a offert de nombreux caviars à ses coéquipiers, et n'a pas hésité à revenir défendre quand son équipe en avait besoin. Il s'est également crée plusieurs situation chaudes avec une tête à bout portant, stoppé par Gauthier Gallon à la 8e, ainsi qu'un coup franc qui est passé à quelques centimètres du but troyen à la 34e. Il est dans le coup sur la formidable action rennaise qui amène le but de Benjamin Bourigeaud à la 65e.

Jérémy Doku 7 : Même s'il n'a pas marqué aujourd'hui, l'ailier belge a encore fait parler sa vivacité et sa technique, en faisant vivre un calvaire à la défense troyenne. Il s'est également offert une passe décisive à la 65e minute à destination de Benjmain Bourigeaud. Remplacé à la 88e minute par Alan Do Marcolino.

Amine Gouiri 6,5 : Comme la plupart de ses coéquipiers, l'ancien niçois a livré une bonne prestation, et a bien failli trouver la faille juste avant la pause sur une belle frappe enroulée qui est passée de peu à côté.

Karl Toko-Ekambi 7,5 : Sans doute l'un des meilleurs matchs de l'attaquant camerounais aujourd'hui. Il s'est montré très disponibles et très actif tout au long de la rencontre, avec un joli doublé (71e et 74e) pour parachever sa belle prestation. Remplacé à la 77e par Ibrahim Salah.