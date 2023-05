À trois jours de la réception de l'AS Monaco au Groupama Stadium, un forfait de taille est d'ores et déjà confirmé à l'OL.

OL : Gagner face à Monaco pour croire en un miracle ?

Battu à Clermont dimanche dernier (2-1), l'OL a fait un terrible pas en arrière dans la course à l'Europe après la victoire du Stade Rennais face à Troyes (4-0), et le match nul du LOSC à Monaco (0-0). À l'issue de la rencontre en Auvergne, Laurent Blanc n'a pas mâché ses mots en conférence de presse, et a avoué que l'Europe n'était plus accessible. "Le scénario, on l'a déjà vu, mais ça ne nous a pas empêchés d'avoir des résultats. Mais je suis sûr que si on avait préservé le 1-0 aujourd'hui, la deuxième mi-temps n'aurait pas été la même. Pour l'Europe, c'est râpé."

Toutefois, avec l'irrégularité du LOSC et du Stade Rennais, il reste peut-être un infime espoir pour l'Olympique Lyonnais. Actuellement 7es au classement avec 4 points de retard sur la 5e place, les Gones ne sont pas encore totalement distancés. De plus, le LOSC affronte l'OM samedi prochain et n'est pas certain de prendre les 3 points. Tout reste faisable pour l'OL, mais la victoire sera impérative face à Monaco. Malheureusement, à trois jours du choc, Laurent Blanc enregistre déjà une terrible nouvelle avec le forfait confirmé d'un taulier de la défense lyonnaise.

Dejan Lovren forfait face à Monaco

Sa sortie prématurée face à Clermont dimanche ne laissait présager rien de bon. Le verdict est tombé ce mardi, et Dejan Lovren ne pourra pas être aligné face à Monaco vendredi prochain. D'après un point médical publié par l'OL, le défenseur croate souffre d'une lésion à la cuisse droite, et même si la durée exacte de son indisponibilité n'est pas encore connue, il semble peu probable de le voir rejouer cette saison.

Revenu à l'OL lors du dernier mercato hivernal, Dejan Lovren a ramené de la stabilité dans une défense lyonnaise très friable sur la première partie de saison. Son absence face à l'AS Monaco est un gros coup dur pour l'équipe de Laurent Blanc.