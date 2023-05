Toujours à l’affût des opportunités du marché, le président de l’OM fonce sur un nouveau milieu de terrain évoluant en Bundesliga.

Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur Daichi Kamada

Il ne reste plus que trois jours à l’Olympique de Marseille pour tenter de décrocher sa qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, les Marseillais devront remporter les trois derniers matchs, en espérant un faux-pas du RC Lens dans les semaines à venir. Jordan Veretout et ses coéquipiers sont déterminés à atteindre cet objectif final. En attendant, Pablo Longoria travaille déjà sur le prochain mercato estival.

Le président de l’OM compte profiter de cette fenêtre des transferts pour apporter quelques retouches à l’effectif dont dispose Igor Tudor. Le dirigeant marseillais a surtout la volonté de recruter intelligemment en se concentrant sur des joueurs talentueux, à fort potentiel et pas cher. C’est dans cette perspective que les responsables marseillais ont jeté leur dévolu sur Daichi Kamada, dont le contrat expire en juin prochain avec l’Eintracht Francfort.

Le milieu de terrain de 26 ans réalise une bonne saison avec le club allemand et comptabilise 16 buts et 6 passes décisives en 44 rencontres, toutes compétitions confondues. Il est à l'aise avec le ballon, est capable de dribbler, créer des occasions et marquer. Sa polyvalence pourrait être un atout majeur pour l'OM, car Daichi Kamada peut évoluer à différents postes offensifs, offrant ainsi des options tactiques intéressantes à l'entraîneur.

Daichi Kamada visé pour remplacer Mattéo Guendouzi

Sous la houlette d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille développe un style de jeu offensif, basé sur la possession et la créativité. Daichi Kamada correspondrait donc parfaitement à cette philosophie de jeu. Son sens du jeu et sa capacité à prendre des initiatives pourraient apporter une dimension supplémentaire à l'attaque de l'OM et compenser le probable départ de Mattéo Guendouzi, très courtisé en Premier League.

Le Corriere dello Sport assure en effet que les dirigeants marseillais apprécient fortement son profil et ambitionnent de le recruter dès l’ouverture du prochain mercato. Le fait que l'Eintracht Francfort ait déjà annoncé que Daichi Kamada quittera gratuitement le club en fin de saison représente aussi une aubaine pour l'OM. Cela signifie que le club phocéen pourrait l'obtenir sans avoir à payer de frais de transfert.

Toutefois, l'Olympique de Marseille devra faire face à une rude concurrence sur ce dossier. L’AC Milan et Naples seraient aussi sur ses traces. Et ces deux destinations semblent avoir une longueur d’avance sur l’OM sur cette piste à zéro euro. La source ajoute que le club phocéen n'est que la troisième option susceptible d’accueillir l'international japonais cet été.