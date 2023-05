Aux portes de la Ligue 2, le FC Nantes pourrait voir son rival le SCO d'Angers lui jouer un mauvais tour lors de la dernière journée du championnat.

FC Nantes : De l'espoir au désespoir

À deux journées de la fin du championnat, le FC Nantes est 17e, synonyme de relégation à l'échelon inférieur du football français. Au terme d'une saison rocambolesque ponctuée par une qualification historique en Ligue Europa, une seconde finale consécutive en Coupe de France et le licenciement d'Antoine Kombouaré il y a quelques jours, les Nantais pourraient bien retourner en Ligue 2 dix ans après l'avoir quitté.

Sans victoire en championnat depuis le 12 février dernier contre Lorient (2-1), le FC Nantes connaît réellement une saison à deux visages. En coupe d'Europe et en coupe nationale, les Nantais ont réalisé une saison sur le papier plus que convaincante avec notamment une élimination en barrage de Ligue Europa contre la Juventus. Malgré la gifle reçue en finale contre Toulouse (5-1), le FCN s'est hissé une seconde fois d’affilée en finale de Coupe de France en éliminant notamment le RC Lens et l'OL.

Angers SCO prêt à faire couler le FCN

Bon dernier de Ligue 1 et d'ores et déjà relegué, Angers SCO affrontera en clôture de la saison le FC Nantes à la Beaujoire. Dans un match décisif pour son maintien, les Canaris joueront contre un adversaire complètement décomplexé qui aura comme seul objectif de battre son rival pour l’emmener avec lui en Ligue 2. Interrogé sur cet ultime match par Le Courrier de l'Ouest, Himad Abdelli a confié son envie de jouer les trouble-fêtes à Nantes. "On va essayer de les faire descendre avec nous si c’est possible. On est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival."

Désormais sous les ordres de Pierre Aristouy après l’éviction d'Antoine Kombouaré, les supporters nantais semblent désabusés par la situation de leur club et l'implication de nombreux joueurs "cadres" qui vivent vraisemblablement leurs derniers jours sous le maillot Jaune et Vert.