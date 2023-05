Frank McCourt va-t-il finalement passer la main ? De nouveaux investisseurs fortunés se manifestent déjà pour une future vente OM.

Vente OM : Frank McCourt reste très attaché à Marseille

Depuis plus de deux ans, une incertitude plane sur l’avenir de l’Olympique de Marseille. Elle est portée des journalistes chevronnés et des investigations approfondies annonçant l’arrivée d’un nouveau projet gigantesque à l’OM. Ce dossier sensible qui tient en haleine bon nombre de supporters avait débuté par le projet porté par Mohamed Ayachi Ajroudi et son acolyte Mourad Boudjellal.

Les deux hommes avaient même entamé des négociations en vue de reprendre l’Olympique de Marseille des mains de Frank McCourt. Leurs tentatives controversées se sont finalement soldées par un cuisant échec, car l’actuel propriétaire de l’OM reste inflexible sur sa position. Le milliardaire américain clame haut et fort qu’il n’est pas vendeur. La preuve, Frank McCourt continue de s’injecter des moyens considérables dans son club.

Il continue de mettre les moyens à la disposition de Pablo Longoria pour améliorer un peu plus son effectif avec un objectif bien précis, celui de permettre à l’OM de gagner des titres et de retrouver sa gloire d’antan. Cependant, malgré son investissement conséquent, les résultats escomptés n’ont toujours pas été atteints.

Vente OM : Quelques raisons qui poussent Frank McCourt à vendre

À deux journées de la fin de saison, l’Olympique de Marseille a quasiment abandonné la course à la 2e place au profit du RC Lens. Les Marseillais vont de toute évidence terminer à la 3e place du championnat et devront passer par les barrages de la Ligue des Champions, ce qui représente une grosse déception sportive pour le club. Cela aura aussi un impact sur les finances marseillaises.

Contrairement au PSG et le RC Lens, l’OM va recevoir moins de recettes issues des droits TV, appelées aussi « Market Pool ». Cette situation ne plaît guère à la direction du club. Les résultats sportifs décevants, combinés à l'absence de retombées financières significatives, pourraient ainsi être l’une des raisons pour pousser Frank McCourt à revoir sa position initiale. Surtout que la vente de l'OM devrait permettre au milliardaire de récupérer une partie de son investissement et de se décharger des responsabilités financières liées au club.

C’est pourquoi Daniel Riolo assure que l’OM est déjà en vente. « Il faut juste que McCourt trouve un acheteur et à son prix », a-t-il déclaré dans un live Twitch de RMC. Le futur rachat de l’OM peut être aussi motivé par les opportunités d'investissement qui s'offrent à Frank McCourt. D’autant plus que plusieurs investisseurs fortunés seraient déjà intéressés par la vente OM, à commencer par l’Arabie saoudite.

Vente OM : L’intérêt de l’Arabie saoudite se confirme

Dopé par les pétrodollars, ce pays du Golfe est aussi connu pour ses investissements importants dans le domaine du sport. Pour renforcer son influence dans le monde du football, l’état saoudien a même acquis ces dernières années de grands clubs européens, tels que Manchester City et Newcastle. Satisfaite de son investissement en Premier League, l’Arabie saoudite compte à présent investir en France en ayant l’OM dans le viseur.

« Je pense que le succès du Fonds d’investissement public saoudien avec Newcastle va leur faire accélérer leurs plans d’investir plus en Europe, particulièrement en France et en Espagne », a lancé Atef Nahas, spécialiste du Moyen-Orient sur son compter Twitter. L’OM est surtout perçu comme une opportunité attrayante pour les investisseurs saoudiens en raison de son riche héritage et de son potentiel de croissance.

En outre, les investisseurs saoudiens pourraient apporter des ressources financières considérables à l'OM et faciliter l’arrivée de renforts de classe mondiale, tels que Zinédine Zidane. Ainsi, une vente OM impliquant des investisseurs saoudiens pourrait injecter des ressources financières importantes dans le club, d'investir dans le recrutement de nouveaux joueurs talentueux et de concurrencer le PSG, la propriété du Qatar. De plus, l'expertise et les connexions des investisseurs saoudiens dans le monde du football pourraient aider l'OM à nouer des partenariats stratégiques internationaux et à bénéficier de nouvelles opportunités commerciales.

Vente OM : Rodolphe Saadé, un milliardaire local passionné

L'Olympique de Marseille est un club historique avec une base de supporters passionnés et une présence mondiale. Son palmarès prestigieux, sa rivalité avec le Paris Saint-Germain et son rayonnement en fait une cible attrayante pour les investisseurs cherchant à se positionner dans le monde du football. Outre l’Arabie saoudite, un autre potentiel acquéreur est évoqué. Il est question de Rodolphe Saadé.

PDG de CMA CGM, l'une des plus grandes entreprises maritimes au monde, l’homme d’affaires franco-libanais est présenté comme un acquéreur potentiel de l'OM. En tant que natif de Marseille, il a montré un fort attachement à la ville et à son club de football. Une éventuelle acquisition par Rodolphe Saadé pourrait être motivée par sa volonté de redonner à la communauté locale et de contribuer au développement économique de la région.

Sa connaissance du marché marseillais et son expérience en tant qu'entrepreneur pourraient aussi apporter une vision solide pour la gestion et le développement de l'OM. Quoi qu’il en soit, ces potentiels acquéreurs devront se présenter avec des moyens colossaux pour convaincre Frank McCourt de céder son club. Certaines sources avancent en tout cas que Rodolphe Saadé ne serait en réalité qu’un simple prête-nom des intérêts saoudiens, ce qui suscite diverses interrogations sur ses réelles motivations.