L'OM, l'un des clubs les plus emblématiques du football français, est à la recherche d'un nouvel entraîneur et pense à Franck Haise du RC Lens. Alors que le coach du RCL va rencontrer ses dirigeants pour négocier de la suite de leur collaboration, L'Équipe, évoque la possibilité de son arrivée à l'Olympique de Marseille en remplacement d'Igor Tudor. Les défis qui l'attendent s'il rejoint l'OM sont nombreux et complexes.

Les raisons pour lesquelles Franck Haise pourrait rejoindre l'OM

Les raisons pour lesquelles Franck Haise devrait rejoindre l'OM sont nombreuses. Le meilleur entraîneur de Ligue 1 a fait la preuve de sa compétence, exactement ce que recherche aujourd'hui l'équipe olympienne qui nourrit l'ambition de rejouer les premiers rôles en championnat. Le coach tricolore doit lui aussi montrer au monde du football sa capacité à réussir ailleurs qu’au RC Lens, un club à la notoriété moins importante que celle de l’Olympique de Marseille.

Le premier défi auquel Franck Haise devra faire face en cas de signature est la pression immense des supporters marseillais. L'OM est un club passionné avec une base de fans fidèles et exigeants. Les attentes sont élevées, et les résultats doivent être à la hauteur. Haise devra rapidement gagner la confiance des supporters en présentant un style de jeu attrayant et en obtenant des résultats positifs dès le début de son aventure dans la cité phocéenne.

Un autre défi majeur pour Franck Haise sera de gérer les égos et les personnalités fortes dans le vestiaire marseillais. L'OM compte des joueurs talentueux, mais parfois caractériels, et maintenir une harmonie au sein de l'équipe sera essentiel pour obtenir des performances cohérentes sur le terrain. L'entraîneur du RC Lens devra établir une relation solide avec les joueurs, Dimitri Payet notamment, et instaurer une discipline rigoureuse dans un environnement propice à la cohésion et à la coopération.

Les bons choix à faire pour réussir à l'Olympique de Marseille

La reconstruction de l'équipe sera également un défi majeur pour Franck Haise. L'OM a connu une saison difficile avec des résultats en deçà des attentes, et une refonte de l'effectif pourrait être nécessaire pour redonner un nouvel élan au club. Sur ce point, son attente avec Pablo Longoria pour recruter les meilleurs profils de joueurs sera déterminante. Le technicien du RCL devra donc rapidement évaluer les forces et les faiblesses de l'équipe, identifier les besoins en termes de recrutement et mettre en place une stratégie de transfert cohérente pour renforcer l'équipe dans les secteurs clés.

Sous les couleurs lensoises, il avait parfaitement fait fonctionner cette approche qui a permis au club de recruter des joueurs peu couteux qui ont affiché de grandes performances. Le cas de Lois Openda, acheté 9.8M€, qui s'est avéré un tueur devant les buts le long de la saison le montre. Le Belge originaire du Maroc a marqué 20 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues. Loïs Openda vaut aujourd'hui 20 millions d'euros et pourrait être vendu 30M€ par le RC Lens dès ce mercato estival.

L’Ivoirien Seko Fofana est le résultat de la même approche. Arrivé au club lensois pour 8,5 millions d'euros, il est estimé à 30 millions d'euros sur le marché des transferts. Libre qu'en juin 2025, le milieu de terrain central peut permettre au club de réaliser une excellente plus-value à la revente, ce qui confirme le bon œil de Franck Haise dans le choix de ses joueurs.

Le défi suprême pour empocher les fans marseillais

Un autre défi crucial pour Haise sera de ramener l'OM à la compétition européenne. Le club phocéen a une riche histoire en Europe, et les supporters attendent avec impatience son retour aux grandes compétitions continentales. Haise devra mettre en place une équipe compétitive capable de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe et de reconquérir une place en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Mieux, les fans marseillais porteraient au pinacle le technicien français de 52 ans en cas de victoire en Ligue 1.

Enfin, il devra également composer avec l'instabilité au niveau de la direction du club. L'OM a connu plusieurs changements de propriétaires et de présidents ces dernières années, ce qui a eu un impact sur la stabilité et la vision à long terme du club. Avec les rumeurs de la vente OM qui pourraient se concrétiser par un départ de Frank McCourt, Haise devra travailler en étroite collaboration avec la direction pour s'assurer que ses objectifs et ses ambitions sont alignés sur ceux du club, et bénéficier du soutien nécessaire pour mener à bien sa mission.