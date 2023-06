L’OM a perdu ses acquis de la saison. Le club phocéen va payer les conséquences de sa mauvaise performance avec le départ d’Alexis Sanchez.

Sous la pression du RC Lens, l’OM a finalement cédé dans la dernière ligne droite de la saison en Ligue 1. Le club phocéen, après son hideux revers 1-0 sur le terrain des Lensois, ne s’est plus vraiment retrouvé à 3 journées de la fin de la saison. L’Olympique de Marseille a certes enfoncé le SCO Angers 3-1, mais a ensuite perdu à Lille 2-1 avant de se faire humilier 1-2 par le Stade brestois au Stade Vélodrome. Son dernier revers face à Ajaccio (1-0) lors de la dernière journée de Ligue 1 en dit long sur la profondeur du malaise qui mine le club.

Mercato OM : les temps sont dur au club phocéen

Dans cette situation, difficile de voir Alexis Sanchez, l’homme providentiel de l’effectif de Igor Tudor rester au club phocéen une année de plus. Le Chilien a tout donné pour permettre à l’OM d’accrocher la place qualificative directe pour la Ligue des champions sans succès. Il attendait justement de voir comment se terminerait la saison avant d’éventuellement prolonger son contrat. Mais avec cette fin douloureuse qui annonce une saison 2024 encore plus difficile, peu de chances de le voir rester à l’Olympique de Marseille.

Et les offres ne manquent pas pour l’attaquant chilien. Selon le média Relevo, deux clubs saoudiens Al-Khaleej et Al-Fateh aimeraient engager l’attaquant de l’équipe phocéenne lors de ce mercato estival. Une autre formation du Qatar, Al-Saad, serait également prête à accueillir l’ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester United.

Et ces clubs du Moyen-Orient ne sont pas les seuls aux trousses d’Alexis Sanchez. En Turquie, Relevo évoque également un intérêt de Galatasaray pour le joueur phocéen. C’est sûr, Alexis Sanchez ne devrait pas prolonger son bail avec l’Olympique de Marseille, dont le président Pablo Longoria est attendu aux États-Unis par le propriétaire Frank McCourt pour évoquer la suite pour la saison à venir.

Outre la possible vente de l’OM, l’homme d’affaires américain et son président espagnol devraient évoquer l’avenir de l’entraîneur Igor Tudor, annoncé sur le départ, ainsi que le mercato estival qui ouvrira ses portes le 10 juin prochain.