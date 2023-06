Libre de s'engager où il le souhaite cet été, Houssem Aouar va quitter l'OL et a déjà signé avec son nouveau club ce mardi.

Mercato OL : Houssem Aouar a signé avec l'AS Roma

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais confirmé. Comme l'annonce L'Équipe ce mardi, Houssem Aouar a signé un contrat de longue durée avec l'AS Roma, récent finaliste de l'Europa League. La source indique que l'officialisation ne devrait plus tarder, et qu'elle devrait intervenir dans les prochaines heures.

Formé à l'Olympique Lyonnais dès son plus jeune âge, le milieu franco-algérien s'est rapidement fait un nom lors de ses premières apparitions avec le club rhodanien. Longtemps promis à une très grande carrière, celle-ci a pris du plomb dans l'aile cette saison, avec un temps de jeu considérablement réduit, et des prestations plus que moyennes lorsqu'il était aligné sur la pelouse par Laurent Blanc. Sa signature à l'AS Roma, sous les ordres de José Mourinho, pourrait lui permettre de revenir au plus haut niveau.

De nombreux mouvements attendus cet été à l'OL

Pour le premier mercato estival en tant que propriétaire de l'Olympique Lyonnais, John Textor est très attendu. Pour la deuxième saison consécutive, le club rhodanien ne sera pas européen, et cela n'est plus acceptable pour les supporters de l'OL. À quatre jours de l'ouverture de la période des transferts, l'investisseur américain a déjà pris une première grande décision, avec la nomination de Matthieu Louis-Jean en qualité de nouveau directeur du recrutement qui va débarquer au mois de juillet prochain, lui qui est actuellement en poste à l'OM.

En ce qui concerne l'effectif, Laurent Blanc attend du renfort pour la saison prochaine, et a déjà envoyé plusieurs messages à ses dirigeants en ce sens. Le premier chantier devrait concerner le milieu de terrain suite au départ d'Houssem Aouar à l'AS Roma.