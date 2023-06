Fortement pressenti pour prendre la place de Christophe Galtier, Julian Nagelsmann pourrait opérer un premier choix fort au sein de l’effectif du PSG.

Libre depuis son licenciement du Bayern Munich en mars dernier, Julian Nagelsmann pourrait remplacer Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain dès cet été. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio de Sky Sports, les négociations auraient progressé favorablement ces dernières heures.

Les deux parties seraient désormais engagées dans des échanges en vue d'aboutir à un accord. Proche de rejoindre la capitale, le technicien aurait d’ores et déjà les idées claires concernant son prochain effectif. Un énorme rebondissement serait ainsi dans les tuyaux chez les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Julian Nagelsmann prêt à relancer Neymar ?

En effet, selon les informations du média espagnol Don Balon, Julian Nagelsmann serait certain de parvenir à relancer Neymar et à faire de lui un élément clé de son futur schéma en lui donnant des responsabilités. Une information confirmée par le journaliste de CBS Sports, Jonathan Johnson.

« Le grand gagnant de l’arrivée de Nagelsmann pourrait potentiellement être Neymar, qui est actuellement annoncé sur le départ. Toutefois, cela pourrait changer si Nagelsmann prend une approche similaire à celle de Thomas Tuchel et cherche à se rapprocher rapidement de la star brésilienne (...) Il n'y a aucun doute sur le fait que Mbappé et Neymar puissent cohabiter et jouer ensemble sur le terrain quand ils veulent, mais l'Allemand devra le vouloir pour son PSG », a expliqué le spécialiste anglais.

Pour Jonathan Johnson, « Nagelsmann pourrait être d'accord avec l'idée du board de faire bouger Neymar », mais l’ancien coach du Bayern Munich « pourrait aussi rappeler que l'ancien joueur du FC Barcelone a joué un rôle majeur dans le parcours des Parisiens durant la Ligue des Champions 2020 quand le RB Leipzig a été éliminé en demi-finale ». En définitive, si le technicien de 35 ans « sent qu'il peut avoir à nouveau le Brésilien à ce niveau, il pourrait vouloir le garder ».