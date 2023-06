Les départs s’enchainent à l’OL depuis la fin de la saison ! Un joueur a résilié son contrat, ce mardi, et part librement du club rhodanien.

Mercato OL : L'Olympique Lyonnais se vide !

L’OL se vide avant l'arrivée de renforts estivaux ! Les départs de Malo Gusto (Chelsea), Cenk Özkaçar (FC Valence), Houssem Aouar (AS Rome), Moussa Dembélé et Jérôme Boateng ont été confirmés. Les deux premiers ont fait l’objet d’un transfert, tandis que les trois autres sont partis librement de Lyon à l’issue de leur contrat. Le mercato estival étant ouvert officiellement depuis samedi, l’Olympique Lyonnais pourrait réaliser d’autres ventes. Très convoités, Rayan Cherki (19 an, milieu offensif) et Castello Lukeba (20 ans, défenseur central) pourraient être transférés, en cas d’offres intéressantes. Le premier est l’une des cibles prioritaires du Real Madrid cet été.

Mercato OL : Julian Pollersbeck résilie son contrat et quitte Lyon

Toujours dans le sens des départs, l’OL a communiqué sur un nouvelle défection. Julian Pollersbeck a quitté les Gones. Il lui restait pourtant encore un an de contrat, jusqu’en juin 2024. En effet, il a trouvé un accord avec la direction du club pour une séparation à l’amiable. « L’Olympique Lyonnais informe avoir résilié d'un commun accord le contrat liant le club à son gardien de but Julian Pollersbeck », a précisé le club.

Le portier allemand était arrivé à Lyon en provenance de Hamburger SV, en septembre 2020. Ne rentrant pas dans les plans de Laurent Blanc, il avait été prêté au FC Lorient en toute fin du mercato d’hiver dernier (le 31 janvier 2023), pour six mois. En trois saisons à l’OL, le gardien de 28 ans a disputé 1seulement 11 matchs sous le maillot lyonnais, soit 6 en Ligue 1, 3 en coupe de France et 2 en Ligue Europa.