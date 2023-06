Alors que Jean-Clair Todibo intéresse de nombreux clubs pendant le mercato, l'OGC Nice a fait savoir qu'il n'ouvrirait pas la porte à un départ.

Mercato OGC Nice : Plusieurs grands clubs à l'assaut de Jean-Clair Todibo

L'OGC Nice devrait être sollicité sur le mercato estival. Jean-Clair Todibo intéresse plusieurs grands clubs européens. D'après les informations de L'Équipe, le Gym ne souhaite toutefois pas vendre son joueur, et n'ouvrira pas facilement la porte à un départ. Seule une très grosse offre pourrait convaincre les dirigeants niçois, qui comptent sur leur défenseur international français.

Manchester United, habitué aux très gros transferts, pourrait bientôt formuler une offre pour Jean-Clair Todibo, alors que Erik ten Hag recherche un défenseur central pour remplacer le probable départ de Harry Maguire. Deux clubs allemands, dont le Borussia Dortmund, se seraient également renseignés ces derniers mois d'après le quotidien sportif, et la Juventus et Naples se sont rajoutés sur le dossier ces dernières semaines.

Le Gym plus ouvert pour Khéphren Thuram

Autre joueur phare de l'OGC Nice, Khéphren Thuram génère lui aussi de l'intérêt sur le marché des transferts. Le Gym pourrait être plus ouvert à une vente le concernant. Liverpool en a fait sa cible prioritaire au milieu de terrain malgré le recrutement récent de Alexis Mac Allister, et les contacts se sont multipliés ces dernières semaines entre Khéphren Thuram et les dirigeants des Reds.

Le jeune milieu de terrain de 22 ans est attaché à l'OGC Nice, mais n'est pas contre le fait de quitter le club, d'autant plus qu'il aurait été séduit par le projet de Liverpool. Khéphren Thuram est sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2025, et Jean-Clair Todibo jusqu'en 2027. Leurs transferts potentiels pourraient rapporter beaucoup d'argent au club azuréen, d'autant plus que les deux joueurs sont devenus internationaux après avoir été sélectionnés en Équipe de France en mars dernier.