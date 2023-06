Depuis plusieurs années maintenant, le nom de l'Arabie Saoudite est étroitement lié à la vente OM. Chaque jour, des rumeurs annoncent la vente imminente du club marseillais, mais cette transaction tant attendue ne se concrétise jamais, du moins publiquement. Pourtant, selon Thibaud Vézirian, tout est déjà bel et bien réglé en coulisses.

Vente de l'OM, une nouvelle certitude sur l'avenir

Le dossier de la vente de l'OM monopolise l'attention pendant cette période estivale de l'intersaison 2023. Cependant, malgré les multiples annonces et spéculations qui se sont succédé depuis plus de deux ans, aucune officialisation n'a encore eu lieu, et aucune révolution non plus n'a été observée au club phocéen. Frank McCourt conserve toujours les commandes de l'équipe marseillaise, et l'homme d'affaires américain comble lui-même les déficits financiers, permettant ainsi à Pablo Longoria de poursuivre ses recrutements de joueurs.

La situation devient donc difficile à suivre pour les supporters de l'OM, qui ont l'impression d'être trimballés d'un bout à l'autre dans ce dossier finalement très complexe. L'Arabie Saoudite et ses investissements dans le football suscitent des rêves d'un retour de l'Olympqique de Marseille au sommet de l'Europe ou, tout au moins, d'une véritable concurrence avec le PSG en France grâce à des moyens financiers conséquents. Thibaud Vézirian est la personne qui a mis le feu aux poudres dans cette histoire de vente de l'OM.

Aujourd'hui encore, ce journaliste bien connu a été directement interpellé par l'un des adeptes de son émission sur YouTube, qui lui a simplement demandé si, après autant d’années de suspens, de spéculations, l'OM était vendu ou non. La réponse de l'ancien chroniqueur de l'Équipe ou de CNews est restée évasive, mais constante, laissant entendre que la vente de l'OM était bien actée, mais retardée ou remise en question par des facteurs extérieurs.

"Oui, l'OM est vendu, cela n'a pas changé. Enfin, cela dépend de la définition. L'accord a été conclu, il n'y a pas de problèmes à ce sujet. On pourrait même dire qu'il a été conclu en trois jours. Tout ce qui est mis en place vise à officialiser la vente. En interne, tous les signaux sont au vert, et tout le monde attend avec impatience que cela se concrétise. Cependant, il y a des aléas économiques, médiatiques, politiques ou géopolitiques qui repoussent un accord, créant ainsi une période d'attente. Nous sommes toujours dans l'ère McCourt, mais l'OM a des garanties pour l'avenir. Le club peut poursuivre ses projets en ayant une idée claire de ce qui va arriver", affirme Thibaud Vézirian.

Selon lui, si le milliardaire bostonien McCourt continue d'investir autant d'argent dans le club provençal malgré les pertes financières, c'est bien parce qu'il sait pertinemment qu'il sera compensé lors de la passation de charges dans le cadre de l'officialisation de la vente de l'OM. Cela pourrait être le cas si la transaction aboutit un jour, mais pour l'instant, le natif de Boston continue de débourser des dizaines de millions d'euros sans rentabilité des investissements dans la formation marseillaise.

À l'heure actuelle, les supporters marseillais croient de moins en moins aux propos finalement trop douteux de Thibaud Vézirian qui n'hésite pas à faire la victime lorsqu'il est clasher par d'autres journalistes qui l'accusent de "faire son beurre" sur la vente supposée de l'Olympique de Marseille au grand désarroi des supporters du club.

Ces dernières semaines, Roland Courbis a mis de l'eau dans le moulin à rumeurs sur la vente de l'OM en affirmant que les Saoudiens comptaient racheter un club français rival du PSG. On a tous désigné l'OM qui est le seul et unique sérieux rival du club de la capitale appartenant aux Qatariens. La chaine de télévision émettant depuis Israël, i24NEWS, par son journaliste basé en Arabie Saoudite, a aussi diffusé l'information d'une offre de rachat de l’Olympique de Marseille de 200 millions d'euros reçue il y a 3 ans par Frank McCourt et refusé dans la foulée par ce dernier.

Cette même source faisait savoir que les Saoudiens allaient faire une nouvelle offre encore plus élevée les jours à venir, offre que devrait accepter l'actuel actionnaire du club pour qui le rachat de l'OM n'aurait pas été une affaire fructueuse. Autant d'informations qui fusent quotidiennement sur l'équipe olympienne appartenant aujourd’hui encore à l'américain Frank McCourt.