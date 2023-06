Alors que les spéculations autour de la vente OM prennent de l’ampleur, Frank McCourt a pris une décision qui interpelle sur l’avenir du club phocéen.

Vente OM : Frank McCourt ne veut plus remettre de l’argent dans le club

Après une saison décevante qui trouve ses origines dans le manque de ressources financières de l’Olympique de Marseille, les supporters phocéens attendent du changement cet été. Le nouvel entraîneur aussi. Fraîchement nommé à la tête de l’OM, Marcelino compte profiter de la fenêtre de transferts pour façonner sa nouvelle équipe et attirer de nouvelles recrues.

D’ailleurs, l’OM est sur le point de frapper un joli coup sur le marché des transferts en recrutant Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de l’Atlético Madrid a déjà donné son accord pour rejoindre Marseille sur la base d’un contrat longue durée. Les deux écuries, après d’intenses négociations, se seraient finalement entendues sur son transfert à hauteur de 8 millions d’euros.

Sauf un rebondissement de dernière minute, Geoffrey Kondogbia sera la première recrue estivale de l’ère Marcelino à l’OM. D’autres recrues sont attendues dans les semaines à venir. Toutefois, certaines pistes sur le mercato risquent d’échouer à cause du manque de moyens du club. En effet, selon les dernières informations de L’Équipe, Frank McCourt a rappelé à sa direction qu’il ne souhaitait plus remettre de l’argent dans le club pour combler le déficit budgétaire.

Pablo Longoria sous pression, des ventes sont attendues à Marseille

Frank McCourt, depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, a déjà injecté plus de 400 millions d’euros pour le bon fonctionnement du club. Ces investissements considérables ont facilité l’arrivée de renforts XXL, tels qu'Alexis Sanchez, Jonathan Clauss ou encore Ruslan Malinovskyi. Désormais, le milliardaire américain veut équilibrer les comptes et attend des ventes importantes durant ce mercato.

La Provence révélait récemment que l’OM espérait boucler une dizaine de départs cet été, pour autant d’arrivées. Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder ou encore Valentin Rongier figurent parmi les principales valeurs marchandes d’un effectif appelé à être chamboulé sous les ordres de Marcelino. Frank McCourt, le propriétaire du club, met donc la pression à ses dirigeants pour qu’ils réalisent des ventes, car il ne remettra plus la main au pot. C’est au président Pablo Longoria de trouver l’équilibre et de tout mettre en œuvre pour toucher de jolis chèques sur ces probables départs en vue de finaliser l’acquisition de nouveaux renforts. La suite du mercato s’annonce donc très mouvementée à l’OM.

Vente OM : Frank McCourt prêt à passer la main à de nouveaux investisseurs ?

Toutefois, la décision radicale de Frank McCourt de ne plus vouloir injecter de l'argent dans l'Olympique de Marseille suscite des doutes quant à l'avenir à court terme du club. Certains estiment que ce choix du milliardaire américain serait motivé par sa volonté de céder le club à des investisseurs plus fortunés, comme l'Arabie saoudite. Il faut dire que contrairement à McCourt, les Saoudiens disposent de ressources financières considérables et sont capables d’investir massivement dans l'achat de nouveaux joueurs afin de repositionner l'OM au sommet du football national et européen.

Malgré les investissements réalisés par Frank McCourt, le club n'a pas réussi à atteindre les résultats produits. Après sept ans à la tête de l'Olympique de Marseille, le propriétaire actuel n'a jamais remporté le moindre trophée. Le temps est peut-être venu pour lui de passer la main, d'autant plus que des investisseurs manifestent toujours un intérêt pour le rachat du club. En plus de l’Arabie saoudite, des hommes d’affaires venus de l’Inde ont récemment été annoncés aux trousses de l’Olympique de Marseille.

La société CMA CGM de Rodolphe Saadé, principal sponsor maillot de l’OM la saison prochaine, est aussi présenté comme un potentiel acquéreur du club phocéen. Face à toutes ces agitations, Frank McCourt pourrait finalement accepter de céder son bien à condition de recevoir une offre irréfutable. Un montant de plus 460 millions d’euros est évoqué. Des exigences excessives qui freinent pour l’instant les investisseurs. Dans tous les cas, l'avenir de l'OM semble être en pleine évolution.