Déjà positionné pour recruter Rayan Cherki, le PSG serait également intéressé par le profil d’un autre prodige de l’OL. John Textor va devoir trancher.

À la recherche de renforts offensifs avec le départ de Lionel Messi et celui probable de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain surveillerait toujours la situation de Rayan Cherki à l’Olympique Lyonnais. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu offensif de 19 ans a même fait l’objet d’une offre de 20 millions d’euros de Nasser Al-Khelaïfi l’hiver passé, mais l’ancien président lyonnais Jean-Michel Aulas avait trouvé la somme ridicule. Six mois plus tard, les Rouge et Bleu garderaient encore un oeil sur l’international espoir français, mais il n’y a plus que lui à l’OL que le Paris SG souhaiterait intégrer à son effectif dès cet été.

Mercato PSG : Bradley Barcola, nouvelle cible du Paris SG

Révélation de la dernière saison du côté de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola attire déjà les convoitises de plusieurs grands clubs européens. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain serait sur la liste des prétendants de l’attaquant de 20 ans, qui brille en ce moment à l’Euro U21 avec l’Équipe de France. Le spécialiste mercato de Sky Italia indique même que les dirigeants parisiens se seraient renseignés auprès de l’entourage du jeune coéquipier d’Alexandre Lacazette pour connaître sa position sur ce mercato estival.

« Le PSG et le RB Leipzig montrent de l’intérêt pour le top talent de l’OL Bradley Barcola. Il n’y a pas encore de décision alors que l’OL espère garder le joueur, mais les deux clubs sont renseignés sur la situation de Barcola », explique Romano sur les réseaux sociaux. Un intérêt confirmé par RMC, qui ajoute que le futur entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait validé le profil du jeune talent des Gones. Dans ce dossier, le récent champion de France devra toutefois compter avec la rude concurrence de Manchester City et ses moyens illimités. Pour le moment, l'OL ne songerait pas à vendre Bradley Barcola et n’a pas fixé de prix, mais la position de John Textor pourrait évoluer en cas de grosse offre.