Le feuilleton autour d’une future vente OM aux Saoudiens résiste au temps. Pourtant, Frank McCourt avait pris des mesures pour stopper ces rumeurs.

Vente OM : Thibaud Vézirian face à la pression de Frank McCourt

Cela fait plus de deux ans que la future vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite est annoncée, sans vraiment se concrétiser. Frank McCourt, actuellement propriétaire de l’OM, s’accroche à son bien et assure que le club phocéen n’est pas à vendre. Ces multiples démentis n’empêchent pas pour autant les rumeurs de prendre de l’ampleur. Thibaud Vézirian est notamment l’un des grands instigateurs de la vente OM.

L’ancien journaliste de L’Équipe s'est fait connaître en exploitant le sujet sur les réseaux sociaux. Il a ainsi réussi à attirer l'attention de nombre de supporters de l'OM grâce à son enquête approfondie sur le dossier. Ses publications régulières ont rapidement capté l’attention des fans qui rêvent de voir leur équipe passer sous le pavillon saoudien, au point de susciter aussi une vive réaction de la part des dirigeants de l’Olympique Marseille. En effet, la direction phocéenne lui avait traduit un courrier pour exprimer son mécontentement.

Dans cette lettre, Jacques-Henri Eyraud, ancien président de l'OM, n'avait pas hésité à menacer Thibaud Vézirian de poursuites judiciaires pour « déstabilisation » et diffusion de « fausses informations » concernant le club marseillais. Cette réaction témoigne de l'agacement et de la frustration ressentis par la direction de l’OM à l'égard des déclarations du journaliste sur les réseaux sociaux. Pour le principal concerné, cette menace de mise en demeure était en réalité un coup de pression pour l’empêcher de dévoiler des informations sensibles sur ce dossier. « J'ai de la puissance sur les réseaux, donc ils ont voulu me faire taire », a-t-il indiqué dans L’Équipe.

Vente OM : Un fonds de commerce pour Thibaud Vézirian

Malgré cet énorme coup de pression de la direction de l’Olympique de Marseille, Thibaud Vézirian continue de défendre ses positions. Son engagement sur ce sujet est intact et il est persuadé que la vente de l'OM à l’Arabie saoudite est « inéluctable ». Le confrère entretient l'espoir que ses prédictions se réaliseront tôt ou tard.

Sa persévérance et ses publications sur le sujet lui accordent une certaine notoriété, mais elles suscitent aussi des interrogations concernant la fiabilité de ses informations. Au fil du temps, la crédibilité de Thibaud Vézirian a même commencé à être remise en question. Dans son article du jour, L'Équipe mentionne même qu'il est devenu « la risée d'une partie des supporters de l'OM », qui doutent de la véracité de ses publications et critiquent son approche médiatique.

Pour le quotidien sportif, il est compréhensible que Vézirian cherche à attirer de la visibilité et à se faire une place dans le paysage médiatique en exploitant un sujet aussi brûlant que la vente OM. "C'est un peu son fonds de commerce". Il faudra faire preuve de prudence et éviter de prendre ses déclarations pour argent comptant. Jusqu’ici, aucune annonce officielle n’est tombée et Frank McCourt est toujours à la tête du club phocéen.