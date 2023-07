Alors que l'OL enchaîne les signatures ces derniers jours, une star de Ligue 2 qui évolue au FC Metz se verrait bien revenir à l'Olympique Lyonnais.

Mercato OL : Georges Mikautadze rêve d'un retour à l'Olympique Lyonnais

Il sort d'une saison exceptionnelle au FC Metz, et se verrait bien viser plus haut. Formé à Lyon jusqu'en U15, c'est finalement avec les Grenats que Georges Mikautadze a réussi à se révéler. Auteur de 37 matchs de championnat la saison dernière, l'attaquant franco-géorgien a inscrit 23 buts et délivré 8 passes décisives.

Avec de telles performances, l'imaginer poursuivre au FC Metz paraît hautement improbable même si les Messins seront en Ligue 1 à la reprise de la compétition en août prochain. Ses dirigeants attendent 10 millions d'euros pour le laisser partir, et veulent que la situation soit rapidement réglée pour que la reprise se poursuive dans les meilleures conditions.

En ce qui conerne Georges Mikautadze, ce dernier a déjà une idée bien précise de sa future destination. L'attaquant de 22 ans ne cache pas son envie de revenir à l'OL pour réussir à s'imposer cette fois-ci comme l'annonce le quotidien L'Équipe.

L'OL a besoin d'une doublure à Alexandre Lacazette

Si les dirigeants de l'OL sont allés chercher Amin Sarr et Jeffinho l'hiver dernier, inutile de préciser qu'ils n'ont pas réussi à convaincre Laurent Blanc. Malgré quelques apparitions sur la deuxième partie de saison, les deux attaquants n'ont inscrit que deux buts à eux deux, un bilan bien trop faible pour espérer concurrencer un certain Alexandre Lacazette sur le front de l'attaque lyonnaise.

Georges Mikautadze pourrait donc être l'option la plus simple à l'heure actuelle pour les dirigeants, mais le prix du joueur risque de poser problème. Malgré un prix fixé à seulement 10 millions d'euros par le FC Metz, l'OL est surveillé de près par la DNCG, et cela pourrait compromettre sérieusement l'opération.