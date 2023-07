Jean-Clair Todibo, défenseur de l'OGC Nice, figure parmi les cibles de Manchester United, en quête d'un nouveau défenseur central.

Mercato OGC Nice : Jean-Clair Todibo dans le viseur d'Erik ten Hag

En parallèle de leur quête d'un attaquant de pointe, Manchester United recherche un défenseur central. Si la piste Rasmus Hojlund est proche d'aboutir pour le poste de numéro 9, les Red Devils viennent d'établir la liste des potentiels remplaçants d'Harry Maguire, indésiré par le coach et les supporters depuis ses boulettes à répétition. Jean-Clair Todibo, défenseur central de l'OGC Nice, figure parmi les joueurs analysés par les scouts anglais. Une information révélée par le média anglais Mail Sport.

Formé au Toulouse FC, le défenseur s'est envolé très tôt pour le FC Barcelone, avant de revenir en France, à l'OGC Nice, en février 2021. Là, il a enfin trouvé sa place, s'affirmant comme l'un des jeunes talents français à son poste. Doté d'une très bonne vision de jeu et très bon balle au pied, il est aussi athlétiquement très impressionnant, grâce à son mètre 90, qui lui permet de s'imposer régulièrement dans les airs, et sa belle vitesse de pointe.

C'est également un joueur assez vocal sur le terrain, qui n'hésite pas à donner des conseils à ses coéquipiers, en plus d'avoir un esprit très compétitif. Un profil qui colle parfaitement avec le style et la mentalité pronés par Erik ten Hag. Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo devrait coûter bien plus cher que sa valeur estimée à 30 millions d'euros.

Le Gym vise un latéral gauche

Afin de renforcer leur défense, les Aiglons sont en train d'activer plusieurs pistes, dont le Nantais Quentin Merlin. Le latéral gauche s'est révélé comme l'un des meilleurs à son poste en championnat sous le maillot des Canaris, qu'il ne devrait pas tarder à quitter. Un peu plus tôt cet été, le défenseur marocain Rayan Aït-Nouri avait été sondée, mais le dossier s'avère compliqué.