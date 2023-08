Proche d’officialiser l’arrivée de Gonçalo Ramos, le PSG garde la main sur le dossier Harry Kane puisque Tottenham continue d’entretenir un infime espoir.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi espère toujours recruter Harry Kane

À la recherche d’un numéro 9 pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le Benfica Lisbonne pour un prêt avec une option d’achat à 80 millions d’euros de Gonçalo Ramos. L’attaquant de 22 ans est arrivé dans la capitale française ce lundi pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

En attendant Ousmane Dembélé, qui est retourné à Barcelone pour des lenteurs administratives, le Paris SG devrait donc annoncer la signature de l’international portugais dans les prochaines heures. Pour autant, les dirigeants parisiens n’entendent pas s’arrêter là. Selon plusieurs sources concordantes, Nasser Al-Khelaïfi espère toujours avoir une ouverture pour recruter Harry Kane cet été. Et aux dernières nouvelles, Tottenham pourrait bien remettre le club parisien en selle dans ce dossier.

Tottenham refuse la dernière offre du Bayern pour Harry Kane

D’après les informations obtenues ce lundi par la presse anglaise, les Spurs auraient refusé une nouvelle offre du Bayern Munich pour Harry Kane. En fin de contrat dans un an, l’international anglais veut changer d’air afin de remporter son premier trophée majeur en club et accorderait sa priorité au Rekordmeister. À en croire The Athletic, les dirigeants des deux clubs ont poursuivi leurs discussions la semaine dernière à Londres et le champion d’Allemagne aurait formulé une troisième offre estimée à plus de 100 millions d'euros, bonus compris.

Mais cette autre proposition a été refusée par le club londonien. La chaîne Sky Sports Deutschland ajoute que Daniel Levy réclame au moins 116 millions d’euros pour laisser partir Harry Kane. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, prêt à satisfaire les Spurs et le joueur pour l’avoir dans ses rangs cette saison.