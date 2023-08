Auteur d'une prestations plus que moyenne lors de la première journée, le FC Barcelone s'est vu proposer Talisca, qui évolue en Arabie Saoudite.

Mercato FC Barcelone : Talisca a été proposé au Barça

Champion d'Espagne en titre, le FC Barcelone n'a pas entamé cette nouvelle saison de la meilleure des façons. Auteurs d'un match plutôt inconsistant, les hommes de Xavi Hernandez n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de Getafe (0-0). Un résultat qui illustre les difficultés du Barça, notamment en attaque, d'autant que Raphinha a été exclu après seulement 42 minutes de jeu.

Un premier résultat qui pourrait avoir des conséquences sur le marché des transferts. En effet, le FC Barcelone tente de boucler l'arrivée de Joao Cancelo pour occuper le couloir droit, mais pourrait également enregistrer des renforts offensifs, notamment pour pallier le départ d'Ousmane Dembélé. Dans ce sens, Talisca, qui évolue aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, a été proposé aux dirigeants catalans par ses agents, comme le révèle le média Sport.

Le Barça réfléchit encore pour Talisca

Pour le moment, le FC Barcelone n'a pas encore pris de décision concernant la possible arrivée du milieu offensif brésilien avant la fin du marché des transferts. Alors que les Blaugranas rêvaient de faire revenir Neymar, cette piste est désormais close, et les recruteurs doivent plancher sur de nouveaux profils. Ainsi, le dossier Talisca est sur la table des dirigeants, qui devraient prendre une décision prochainement pour le joueur.

Alors qu'il reste 2 semaines de mercato, le FC Barcelone a encore le temps de bouger dans le sens des arrivées, d'autant plus que la vente d'Ousmane Dembélé a rapporté plus de 30 millions d'euros. Une somme à laquelle pourrait s'ajouter la possible vente de Clément Lenglet en Arabie Saoudite. De quoi permettre au Barça de s'activer pour boucler une arrivée en attaque, peut-être celle de Talisca.