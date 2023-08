Désireux de s’attacher les services du prodige milieu offensif français Bradley Barcola, le PSG ne compte pas pour autant se faire avoir par l’OL.

Mercato PSG : Paris stoppe les négociations pour Bradley Barcola

D’après les renseignements obtenus par L’Équipe, le Paris Saint-Germain aurait quitté la table des négociations avec l'Olympique Lyonnais pour le milieu offensif Bradley Barcola. Le média sportif explique que les discussions seraient montées directement entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ces dernières heures. Toutefois, le club de la capitale « a assuré ce mardi soir avoir mis un coup de frein dans les pourparlers, en insistant sur le fait que le patron lyonnais change de prix tous les jours et en jugeant les montants déraisonnables. On insistait à Paris que les négociations ne reprendraient pas si Lyon ne changeait pas. »

Une tendance confirmée par Fabrizio Romano, qui indique que les négociations en cours ne satisfont pas le Paris SG, car les dirigeants lyonnais ont apporté plusieurs modifications au prix demandé pour l’international espoir français. Cette incertitude autour du montant réclamé a créé des tensions entre les deux clubs. De son côté, Bradley Barcola veut toujours rejoindre les rangs du PSG cet été.

Bradley Barcola fait le forcing pour rejoindre le Paris SG

L’Équipe précise que de son côté, Bradley Barcola semble déjà avoir trouvé un terrain d’entente avec le Paris Saint-Germain. Malgré les complications dans les pourparlers entre les deux clubs, l’ailier droit de 20 ans semble bien décidé à saisir ses opportunités de départ et a fait savoir à sa direction que si tout le monde s'y retrouvait, il aimerait rejoindre un projet sportif plus important comme celui du PSG.

Le journaliste Hugo Guillemet ajoute que le propriétaire américain de l'OL, John Textor, a une très bonne relation avec Jorge Mendes, très proche des dirigeants parisiens, et agent de Barcola, mais serait conscient que vendre le natif de Villeurbanne cet été entamerait encore un peu davantage la crédibilité de son projet.