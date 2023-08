Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’OM est proche de boucler l’arrivée d’un nouvel attaquant. Une confirmation vient de tomber.

Mercato OM : Pablo Longoria proche d’accueillir une nouvelle recrue

L'Olympique de Marseille ne ralentit pas sa cadence sur le marché des transferts, malgré l'arrivée de six nouvelles recrues, dont Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang. Le club phocéen reste toujours actif en coulisse, avec l'objectif de renforcer davantage son effectif avant la clôture du mercato estival prévu le 1er septembre prochain. D’ailleurs, l’OM est bien parti pour accueillir un nouveau renfort.

Alors qu’un nouveau latéral droit est espéré à Marseille en cette fin de mercato estival, les dirigeants phocéens travaillent aussi sur un dossier prioritaire. Le président Pablo Longoria et son équipe sont négociations avancées pour faire venir un nouvel ailier gauche. Même si l'identité du joueur n’est pas encore dévoilée, les discussions entre les différentes parties sont à un stade très avancé et sa signature semble très proche.

Cette information a été confirmée par Sébastien Denis, rédacteur en chef de Foot Mercato. « Ça bosse, notamment au poste de milieu gauche où il y aurait un nom qui fait l'unanimité et qui serait proche d'être bouclé », a-t-il révélé lors d'un live sur sa chaîne YouTube. Les supporters de l'OM peuvent donc s'attendre à une nouvelle arrivée dans les prochains jours à Marseille, même si les détails concernant cette future recrue restent pour le moment peu clairs.

L’Olympique de Marseille devra se séparer de quelques joueurs

En ce qui concerne le poste de droit latéral, l'objectif de l'OM est de recruter un défenseur polyvalent capable de jouer le rôle de doublure pour Jonathan Clauss et Renan Lodi. Cependant, l’arrivée de nouveaux joueurs dépendra en grande partie des départs à venir au sein de l’effectif de l’OM. Le club présidé par Pablo Longoria cherche activement à se séparer de Pol Lirola et Mattéo Guendouzi, qui se rapprochent respectivement de Frosinone et la Lazio Rome.

Ces départs potentiels devraient logiquement permettre à l'Olympique de Marseille d'alléger sa masse salariale et de faciliter l'intégration de nouveaux arrivants. Quoi qu’il en soit, la fin du mercato estival sera très mouvementée du côté de l’Olympique de Marseille.