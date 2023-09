Ce soir, l'OM se déplace à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes, et Marcelino devrait pouvoir compter sur une nouvelle recrue.

FC Nantes-OM : Joaquin Correa titulaire pour son premier match ?

Alors que le mercato estival de l'OM est quasiment bouclé, de nombreuses recrues devraient être alignées par Marcelino pour cette 4e journée de Ligue 1. Les regards seront tournés vers Joaquin Correa, qui vient de débarquer à l'Olympique de Marseille, et qui pourrait être titularisé d'entrée de jeu face au FC Nantes. De son côté, Michael Murillo, fraîchement arrivé à Marseille, n'est pas encore enregistré et ne pourra pas entrer en jeu.

L'autre attraction du soir pourrait se situer à la pointe de l'attaque. Auteur d'un bon début de saison, Vitinha pourrait être aligné afin de le féliciter de ses belles performances, et montrer à tout le groupe qu'un bon état d'esprit peut permettre à un joueur de changer de statut dans l'effectif.

Marseille veut continuer sur sa lancée en Ligue 1

Invaincu après trois journées de championnat (2 victoires, 1 nul), l'OM veut poursuivre sur sa lancée et s'imposer à l'extérieur ce vendredi, contre un FC Nantes en quête de sa première victoire, et qui ne comptabilise qu'un seul point après trois rencontres (1 nul, 2 défaites). L'occasion pour les hommes de Marcelino d'engranger de la confiance, et pourquoi pas permettre à Joaquin Correa de s'illustrer dès ses débuts.

Une victoire contre le FC Nantes pourrait permettre aux Phocéens de mettre la pression sur l'AS Monaco, voire de prendre la première place, mais également de conserver l'écart de deux points dont l'OM dispose par rapport au PSG.

La compo probable du FC Nantes :

Gardien : R. Descamps

Défenseurs : J. Castelletto, E. Comert, B. Meupiyou

Milieux : R. Pierre-Gabriel, P. Chirivella, D. Augusto, Q. Merlin

Attaquants : K. Bamba, M. Mohamed, M. Simon

La compo probable de l'OM :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : J. Clauss, S. Gigot , C. Mbemba, R. Lodi

Milieux : I. Sarr, V. Rongier, J. Veretout, J. Correa

Attaquants : Vitinha, P. Aubameyang