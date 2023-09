Révélation de ce début de saison au PSG, Warren Zaïre-Emery aurait tapé dans l’oeil d’autres grands clubs. Pep Guardiola rêverait de lui à Manchester City.

Mercato PSG : Pep Guardiola fan de Warren Zaïre-Emery

Lancé la saison dernière par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery a également séduit Luis Enrique, qui a titularisé le milieu de terrain de 17 ans lors des quatre premières journées de Ligue 1. Et Pep Guardiola, semble lui aussi séduit par le profil du nouveau capitaine de l’équipe de France espoirs. En effet, selon les informations de RMC Sport, le manager de Manchester City serait un grand admirateur de Warren Zaïre-Emery, à tel point qu’un échange aurait été imaginé par les Citizens lors des négociations pour le transfert de Bernardo Silva au Paris Saint-Germain.

Pour le site CaughtOffside, le spécialiste Jonathan Johnson a confirmé que le champion de Premier League serait revenu à la charge pour le Titi parisien. « Il est bien connu que le PSG voulait recruter Bernardo Silva, et Zaïre-Emery a été mentionné lorsqu'une approche a été faite pour Silva au début de l'été », a expliqué le journaliste anglais, qui ajoute que Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du Paris SG n'auraient pas souhaité se séparer de Zaïre-Emery et chercheraien désormais à prolonger son contrat.

Warren Zaïre-Emery veut faire toute sa carrière au PSG

À en croire les renseignements recueillis par le journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain travaille déjà sur un nouveau contrat pour Warren Zaïre-Emery. Nasser Al-Khelaïfi avance ses pions pour prolonger celui qui représente l’avenir du club de la capitale française. D’ailleurs le président et son conseil football Luis Campos auraient récemment échangé à ce sujet avec le représentant du joueur, le célèbre Jorge Mendes.

De son côté, le natif de Montreuil a dernièrement confié au micro de Téléfoot, dimanche passé, qu’il aimerait faire toute sa carrière à Paris. « Quand j’allais voir les matches, mon rêve était de jouer au Paris Saint-Germain, de faire toute ma carrière au PSG et de gagner tous les trophées possibles. (…) J’espère que la confiance du coach va continuer tout au long de l’année », a déclaré le chouchou de Thierry Henri.