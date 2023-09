La vente OM, annoncée de longue date, pourrait être officialisée de la même façon que celle de Newcastle United, racheté par les Saoudiens du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite.

Vente OM : L’annonce peut tomber

L’Olympique de Marseille se retrouve malgré lui au centre de rumeur d’une vente. Depuis 2021, le club phocéen est présenté comme étant en instance de basculer sous pavillon saoudien. Pour cela, plusieurs journalistes de renommée internationale on relayé l’information, c’est notamment le cas de George Malbrunot, « l’éternel » Thibaud Vézirian et bien d’autres. Sauf qu’à ce jour, la vente de l’OM n’est toujours pas officialisée et Frank McCourt tient toujours la barre.

Thibaud Vézirian est dernièrement revenu à la charge pour dire que les récents investissements de l’Olympique de Marseille au mercato estival étaient un signe. D’après lui, le fait que la formation olympienne trouve soudainement beaucoup d’argent pour recruter de nombreux joueurs au mercato estival est la preuve de son rachat non encore officialisé.

Face à cette énième rumeur, Pablo Longoria, habituellement discret sur le sujet, a fait une sortie pour expliquer que les signatures de nouveaux joueurs par l’OM ont été rendues possibles par la vente préalable de certains joueurs. En gros, le club olympien a surtout dépensé l’argent récolté suite aux transferts de ses propres joueurs avant de faire des achats.

Et pourtant le rachat de l’OM est bien dans les tuyaux

Malgré l’explication de Pablo Longoria qui peut avoir une certaine cohérence, l’avenir de l’Olympique de Marseille reste incertain. En plus de la télévision israélienne i24News, qui annonçait une nouvelle proposition des Saoudiens en route pour McCourt, plusieurs autres sources plus ou moins très crédibles se sont invitées dans l’affaire.

C’est le cas du journaliste Atef Nahass d’Arabie Saoudite, qui a fait savoir que Mohamed Bin Salmane avait bien l’intention de racheter des clubs de football en Europe. Il ciblerait pour ce faire la France et l’Espagne. À la suite du confrère saoudien, Moaid Mahjoub qui connait bien les dirigeants du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite a explicitement nommé l’OM comme étant la cible du PIF. Dès lors, il devient difficile de croire que rien ne se passe en ce qui concerne le rachat du club. Autrement, il faudrait se poser des questions sur la raison de la multiplication des informations ainsi que la diversité des sources sur ce sujet.

George Tsanakas, journaliste grec, a lui aussi intercepté une information forte sur la vente de l’OM. Il annonçait des négociations toujours très intenses entre les Saoudiens et Frank McCourt. L'américain voudrait conserver entre 20 et 30% des parts du club après sa vente pour 300 M€ et des dettes à régler par le prochain repreneur. C'est sur ces points qu'achopperaient les négociations entre les deux clubs.

Viendra donc un moment où l’on ne pourra plus se cacher. L’arrivée des Saoudiens à la tête du club, si le deal est conclu, ne sera plus cachée. Leur envie de briller les poussera à tout mettre à la lumière.

Olympique de Marseille comme Newcastle United

Thibaud Vézirian revient en tout cas pour dire que la vente de l’Olympique de Marseille aux saoudien va bien se faire. Selon lui, l’officialisation de ce changement interviendra du jour au rendement, exactement comme les Saoudiens ont procédé au rachat de Newcastle United FC.

Les fans marseillais attendent en tout cas ce grand jour qui marquera l’entrée de leur club dans une nouvelle dimension. Avec les nombreux milliards qu’ils possèdent, les riches Saoudiens ne devraient point lésiner sur les moyens pour l’achat de joueurs afin de donner une envergure de mastodonte européen au club.