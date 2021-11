Stade Rennais-MHSC : La compo du SRFC avec deux gros retours !

Publié par Thomas le 19 novembre 2021 à 18:21

Ce samedi, le Stade Rennais reçoit Montpellier en Ligue 1. Découvrez la compo concoctée par Bruno Genesio avec deux retours majeurs.

Stade Rennais : Doku et Martin de retour !

C’est le grand jour pour le SRFC. Après son éclatante victoire contre l’Olympique Lyonnais avant la trêve (4-1) au Roazhon Park, les Rouge et Noir reçoivent de nouveau dans leur enceinte un concurrent direct à l’Europe, Montpellier. En pleine bourre en championnat, Bruno Genesio et ses hommes tenteront d’enchaîner un 11e match sans défaite.

À cette occasion, le club breton va acter le retour de deux joueurs cadres, le milieu de terrain Jonas Martin (blessé contre Troyes et suspendu contre Lyon) et l’attaquant Jérémy Doku, qui devrait faire son grand retour dans la feuille de match. En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio s’est montré très optimiste sur la forme de son joyau belge mais reste néanmoins mystérieux sur sa présence ou non contre le MHSC. " Jérémy Doku est de retour. Il a repris l’entraînement collectif toute la semaine. Il va plutôt bien. On prendra une décision quant à sa participation au match ce vendredi. Il y aussi le retour de Jonas Martin, il sera présent samedi. "

Dans le même temps, le coach du Stade Rennais a confirmé la suspension de Baptiste Santamaria, Warmed Omari et Kamaldeen Sulemana. Trois absences de poids, qui reconfigurent complètement le onze de départ rennais. Omari devrait ainsi être remplacé par la recrue Loïc Badé dans l’axe de la défense.

Quel système face à Montpellier ?

Si Bruno Genesio semble avoir trouvé la bonne formule depuis plusieurs semaines avec son 4-4-2, ce dernier ne se ferme pas à un retour au 4-3-3, notamment depuis l’émergence de sa polyvalente recrue croate Lovro Majer. " Je n’ai pas d’idée arrêtée sur le système. J’ai toujours dit que, vu la composition de mon groupe, on peut évoluer en 4-3-3 ou dans un 4-4-2. Le plus important n’est pas le système mais l’animation et les principes que l’on veut inculquer. C’est ce qui m’importe et c’est ce qui nous a permis de revenir dans des standards plus conformes à ce que l’on attendait en termes de points et de qualité de jeu. C’est sur cela que l’on insiste à l’entraînement ", déclarait le coach du SRFC ce vendredi en conférence de presse.

Il faut dire que le milieu offensif de 23 ans fait sensation chez les Rouge et Noir depuis son retour de blessure. Impressionnant contre l’OL, Majer peut prétendre durablement à une place de titulaire à Rennes.

Compo probable du Stade Rennais contre Montpellier

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, L. Badé, N. Aguerd, B. Meling

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, F. Tait, J. Martin, L. Majer

Attaquants : G. Laborde, M. Terrier