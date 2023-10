Avant le match OM-Brighton, le staff de Gennaro Gattuso a effectué une analyse profonde de l’effectif marseillais et le résultat est inquiétant.

OM : Gennaro Gattuso constate un manque de volume physique

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille affronte Brighton au stade Vélodrome, dans le cadre de la 2e journée de Ligue Europa. Après une série de cinq matchs consécutifs sans victoires, toutes compétitions confondues, les Marseillais espèrent renouer avec la victoire lors de cette rencontre à domicile. Cependant, une préoccupation plane sur les conditions physiques des joueurs de l’OM.

L’Équipe révèle en effet que le nouveau staff de l'OM, dirigé par Gennaro Gattuso, a réalisé une analyse approfondie de l'effectif et a constaté un « manque de volume physique qui concerne l'ensemble de l'effectif ». Cette inquiétude concerne tous les joueurs, ce qui implique une problématique collective.

Le quotidien sportif rappelle que le début de saison des Phocéens sous l’ère Marcelino a été soumis aux exigences du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, ce qui aurait entraîné une préparation moins optimale sur le plan physique. Cela semble donc se traduire par une baisse des performances physiques de l'équipe au fil des matchs et des récentes contre-performances en championnat.

Gennaro Gattuso et son staff sont au travail pour relancer l’équipe phocéenne

Face à ce constat inquiétant, Gennaro Gattuso et son staff devront travailler sur le conditionnement physique des joueurs pour améliorer leur endurance et leur capacité à maintenir un haut niveau d'intensité tout au long des échéances à venir. Cela impliquera sans doute des ajustements à l'entraînement et dans la préparation physique des coéquipiers de Valentin Rongier.

Quoi qu’il en soit, le match contre Brighton sera un test important pour l'OM et son nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso. Ce dernier devra non seulement résoudre les problèmes physiques, mais aussi trouver des solutions tactiques pour obtenir des résultats positifs. Les supporters marseillais n’attendent plus que ce dynamisme positif.