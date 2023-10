Alors que les négociations avec Frank McCourt autour de la vente OM patinent, l’Arabie saoudite vient de dévoiler sa grande ambition sportive.

Vente OM : L’Arabie saoudite veut obtenir sa Coupe du monde en 2034

L’Arabie saoudite a réalisé de très jolis coups lors du dernier mercato estival en recrutant de nombreuses stars du football européen. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino ou encore Neymar Jr ont succombé aux contrats mirifiques des Saoudiens. Après ce mercato XXL à coup de millions, l’Arabie saoudite vise un autre projet de grande envergure : l’acquisition d’un autre grand club européen.

Le Fonds d'investissement public (PIF), dirigé par le prince héritier Mohammed Ben Salmane, a déjà fait sensation dans le monde du football en rachetant le club de Newcastle United en 2021. Le royaume saoudien ne compte pas s’arrêter là et aimerait posséder une autre formation de football en Europe, en ciblant particulièrement l’Olympique de Marseille. L’acquisition d'un club aussi prestigieux et populaire comme l’OM permettrait à l'Arabie saoudite de projeter une image de modernité et de dynamisme sur la scène internationale.

Les dirigeants saoudiens ont ainsi entamé des tractations avec l’actuel propriétaire du club phocéen, Frank McCourt, via divers intermédiaires, pour le convaincre de céder son bien. Ces négociations avanceraient entre les différentes parties. Mais la stratégie saoudienne va au-delà du projet de la vente OM. Elle vise surtout à organiser la Coupe du monde. Après avoir vu son rival qatari organiser le dernier Mondial, l'Arabie saoudite entend marcher sur ses traces et se donne les moyens d’y parvenir. Elle a récemment annoncé sa candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2034.

Vente OM : D'autres pistes étudiées par les Saoudiens

La Fédération Saoudienne de Football a d’ailleurs fait savoir qu’elle compte mettre l’accent sur la capacité d’organisation du pays pour accueillir un tel événement sportif. Abdulaziz bin Turki bin Faisal, ministre des Sports et ancien pilote automobile saoudien, s’est montré très clair sur le sujet, assurant que le gouvernement saoudien concentrait ses efforts sur l’organisation de cette compétition majeure du football.

« Cette annonce confirme également son engagement à développer divers sports, dont le football, comme le Royaume souhaite, à travers son intention de se porter candidat à la Coupe du Monde 2034, offrir une expérience sans précédent à tous dans le monde. Nous confirmons également que le succès de l'accueil d'événements sportifs internationaux majeurs dans divers jeux (...) est le meilleur témoignage de la position distinguée qu'a atteint notre pays », a-t-il déclaré.

Même si le PIF peut s’occuper de l’organisation de plusieurs grands événements sportifs en même temps, en raison de ses moyens financiers quasi illimités, force est de constater que l’OM risque de passer au second plan dans ses objectifs ambitieux. D’autant plus que les Saoudiens, face aux exigences excessives de Frank McCourt, seraient prêts à étudier la piste menant à un autre club de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais. Ses développements risquent ainsi d’avoir un impact considérable sur la vente OM.