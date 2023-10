La vente OM se confirme davantage avec un optimisme grandissant du côté de l’Arabie saoudite concernant les négociations avec Frank McCourt.

Vente OM : L'Arabie saoudite en négociations avancées avec Frank McCourt

Le feuilleton autour de la future vente de l'Olympique de Marseille prend de l'ampleur et se rapproche de son épilogue. Plusieurs médias français, dont L'Équipe et France Bleu Provence, ont récemment confirmé l'existence de négociations secrètes entre Frank McCourt, propriétaire de l'OM, et des investisseurs saoudiens. Ces derniers semblent même déterminés à finaliser aux plus vite cette transaction majeure dans le monde du football.

En effet, la stratégie de l'Arabie saoudite est claire. Après avoir investi avec succès à Newcastle United, devenu aujourd’hui l’un des clubs les plus riches au monde, le royaume saoudien compte acquérir un autre club dans l'un des grands championnats d’Europe. C’est dans cette démarche que le fonds souverain saoudien (PIF), porté par le prince héritier Mohammed Ben Salmane, a déjà tenté de racheter Manchester United, sans succès.

Après cette tentative manquée, l’Arabie saoudite se tourne à présent vers l’OM avec des négociations avancées avec Frank McCourt. L’actuel propriétaire du club phocéen serait même en passe de céder aux avances saoudiennes. Cette information se confirme du côté de l’Arabie saoudite où des chaînes de télévision nationales assurent que « le royaume saoudien est en passe de racheter un club français », sans dévoiler l’idée du club en question. Mais celui qui sait lire entre les lignes sait aisément qu’il s’agit de l’OM.

Vente OM : L’Arabie saoudite arrive avec Zinédine Zidane en 2024

Les indices autour de la vente OM se multiplient de plus en plus ces derniers jours et chaque insider y va de son petit commentaire. Après Thibaud Vézirian, pour qui l’officialisation de la vente OM est imminente, c’est au tour du célèbre influenceur marseillais Bengous de s’exprimer sur le sujet. Sur son compte Snapchat, le célèbre Youtubeur assure les négociations entre l’OM de Frank McCourt et l’Arabie Saoudite sont « sur la bonne voie » et devrait aboutir à un changement de propriétaire dans la cité phocéenne d’ici la fin de la saison en juin 2024.

« C’est sur la bonne voie et je pense que c’est maintenant une question de temps. Cela ne va pas se faire dans un mois ou dans les six prochains mois. Je pense que la saison en elle-même, on va la laisser passer qu’il y ait une qualification en Ligue des Champions ou pas » a-t-il lancé. Bengous est même convaincu que l’Arabie saoudite débarquera à la tête de l’OM avec Zinédine Zidane dans les poches. « D’ici l’année prochaine normalement, c’est acté », a-t-il ajouté.

Libre depuis son départ du Real Madrid, l’entraîneur français, si le deal est conclu, devrait devenir le nouveau manager de l’OM. Un accord serait même déjà conclu entre les différentes parties . La légende française devrait ainsi bénéficier d’un budget de plus de 300 millions d’euros. Une manne qui devrait permettre d’attirer des joueurs de classe mondiale à Marseille et permettre au club de franchir une dimension. Quoi qu’il en soit, les supporters devront patienter et rester très prudents sur ce dossier sensible.