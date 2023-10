Les négociations entre Frank McCourt et l’Arabie saoudite autour de la vente OM prennent une nouvelle tournure. Les Saoudiens ont une autre préférence.

Vente OM : L’Arabie saoudite donne sa préférence à Valence

La possible vente de l’Olympique de Marseille, lancée par Thibaud Vézirian, il y a près de trois ans en arrière, se concrétise au fil des mois. Elle est même proche de se réaliser. Des indices majeurs s’accumulent sur cette future transaction et le dernier en date est venu de l’Angleterre. Le quotidien britannique The Independant a confirmé l’existence des négociations entre le propriétaire de l’OM, Frank McCourt et les dirigeants saoudiens. Ces derniers, après l’acquisition de Newcastle à l’automne 2021, sont déterminés à acheter un autre grand club d’Europe.

La source explique que les Saoudiens souhaitent prendre en main un autre club européen, avec un fort héritage historique, mais qui aurait perdu de son lustre d'antant, offrant ainsi un potentiel de croissance important et rapide. L’Olympique de Marseille cocherait donc toutes ces cases. Toutefois, le club phocéen ne serait pas la priorité du royaume saoudite, qui se tourne également vers Valence CF. Le média britannique indique que l’Arabie saoudite, dotée de moyens financiers quasi illimités, ambitionne de relancer le club Che afin de rivaliser avec les géants espagnols comme le Real Madrid et le FC Barcelone.

Peter Lim intransigeant face aux assauts saoudiens

Le prestige de la Liga fait visiblement de Valence un club très attractif aux yeux des Saoudiens. Néanmoins, l’actuel propriétaire du club espagnol, Peter Lim, se montre moins enclin à vendre son bien. Cette position fait alors les affaires de l’Olympique de Marseille dont le processus de vente devrait être très rapide à mettre en place. Longtemps intransigeant sur le sujet, Frank McCourt aurait récemment exprimé sa disposition à céder son OM, contrairement à Valence.

Cette décision aurait accéléré les négociations entre les deux parties, au point où l’affaire semble déjà conclue. Thibaud Vézirian assurait d’ailleurs qu’un accord entre l’actuelle direction de l’OM et l’Arabie « est déjà conclu », il ne resterait plus que quelques détails à régler avant l’officialisation de cette transaction de grande envergure. Le dénouement de la vente OM paraît donc très proche. Toutefois, en plus de l’Olympique de Marseille, les dirigeants saoudiens semblent déterminés à racheter Valence.