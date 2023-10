Les négociations entre Frank McCourt et l'Arabie saoudite autour de la vente OM se poursuivent, avec des projets d'investissements massifs pour le club.

Vente OM : L’Arabie saoudite poursuit les négociations avec Frank McCourt

L'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le rachat de l'Olympique de Marseille est un sujet qui anime l’actualité phocéenne depuis plusieurs années et cela a été confirmé par plusieurs médias importants en France, en Arabie Saoudite et même en Angleterre. Le journal britannique The Independent a récemment révélé que des intermédiaires travaillant pour le compte d'une entité liée au royaume saoudien avaient effectué des « progrès considérables » en matière de rachat de l’OM.

S’il a longtemps fait preuve d’intransigeance sur le sujet, le propriétaire du club phocéen,Frank McCourt semble à présent disposer à céder son bien. Ce revirement a visiblement accéléré les discussions entre les parties concernées. Les dirigeants saoudiens travaillent activement pour finaliser cette transaction de grande envergure. Pour le moment, une question clé se pose dans les négociations. Il s’agit du prix de vente de l’OM, car le milliardaire américain a des exigences très élevées avant de céder son club. Un montant de plus d’un demi-milliard d'euros est évoqué.

Néanmoins, l’Arabie saoudite ne désespère pas et souhaite finaliser cette transaction au plus vite pour faire passer l’OM dans une dimension supérieure et rivaliser avec le PSG, détenu par le Qatar. Pour ce faire, selon les informations du journaliste Miguel Delaney, un budget de transfert similaire à celui qui a été utilisée pour renforcer Newcastle est déjà programmé par les Saoudiens.

Vente OM : Un budget mercato de 350 M€ promis à Marseille

Pour rappel, les Magpies ont pu bénéficier d'un financement considérable de 350 millions d'euros pour renforcer leur équipe en une année et demie. Même si le marché des transferts est de plus en plus compétitif avec des primes à la signature en constante augmentation, un budget de cette ampleur permettra d’attirer des joueurs de classe mondiale à l’OM. Zinédine Zidane se retrouve alors au cœur de ce projet ambitieux mené par les Saoudiens.

L’ancienne légende du football français aurait même déjà donné son accord à l'Arabie Saoudite pour devenir le manager principal de l'OM en cas de rachat du club. L’ancien entraîneur Real Madrid aurai obtenu la promesse de bénéficier d’une enveloppe de plusieurs centaines de millions d'euros pour mener à bien son probable recrutement à l’OM. L'idée est de permettre à Zinédine Zidane de construire une équipe compétitive à Marseille, capable de rivaliser avec les meilleurs clubs d'Europe. Toutefois, rien n'est encore officiel dans ce dossier. Les négociations se poursuivent en coulisses, et des détails importants devront être réglés avant de connaitre le dénouement de cette affaire.